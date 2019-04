Im Pokalfieber: Der Trainer des 1. FC Heidenheim berichtet im Interview über seine Vorfreude auf das DFB-Pokalspiel bei den Bayern und warum er einst Fans des heutigen Gegners war.

Am Mittwoch um 18.30 Uhr treten die Heidenheimer Fußballer zum DFB-Pokal-Viertelfinale beim FC Bayern München in der Allianz-Arena an. Das ist auch für FCH-Trainer Frank Schmidt, der als Spieler wie Coach große Erfolge feierte und viel in der Welt des Fußballs herumgekommen ist, noch etwas ganz besonderes wie er im Interview verrät.

Was war Ihr erster Gedanke, als dem FCH ein Spiel beim FC Bayern München zugelost wurde?

Ich habe es im ersten Moment gar nicht mitbekommen. Es war im Bus, wir Trainer hatten den Fernseher an und die Spieler hinten auch. Bei denen lief es zehn Sekunden früher und sie haben auf einmal laut gejubelt. Da dachte ich schon, wir spielen gegen die Bayern zu Hause. Aber dann waren es die Bayern auswärts.

Natürlich gab es einige andere Lose im Topf, bei denen die Chance größer gewesen wäre, sogar ins Halbfinale zu kommen. Aber ich glaube, wir haben alle davon geträumt, gegen die Bayern zu spielen und so war das in dem Moment einfach die Belohnung dafür, dass wir gegen Leverkusen hier so ein einzigartiges Spiel gezeigt haben.

Die Freude überwiegt also gegenüber der Möglichkeit, gegen einen anderen Gegner vielleicht bessere Chancen aufs Halbfinale gehabt zu hätten?

Ja. Wenn man bedenkt: Der kleine 1. FC Heidenheim spielt gegen den deutschen Rekordmeister, der in Europa den Fußball mitbestimmt hat, in der Allianz-Arena vor quasi ausverkauftem Haus um den Einzug ins Halbfinale – dass es überhaupt dieses Spiel gibt, ist phänomenal.

Wie war die Reaktion im Bekanntenkreis, werden Sie da auch im Karten gebeten?

Ja, es gab genügend, die Angst gehabt haben, dass sie keine Karten bekommen. Aber die Antwort war immer die gleiche. Es ist ein Auswärtsspiel, da muss jeder schauen, dass er sich selbst die Tickets organisiert. Es wären so um die 100 Karten gewesen, die ich hätte besorgen sollen, aber das ging nicht. Ich hoffe, dass jeder Einzelne im Verwandten- und Bekanntenkreis das verstanden hat.

So mancher Experte fordert ein grundsätzliches Heimrecht im DFB-Pokal für die unterklassigen Klubs – würden Sie sich dem anschließen?

Einerseits macht es Sinn, aber anderseits gibt es eben diese Regelung. Der DFB-Pokal hat seinen Reiz von der ersten bis zur letzten Runde, der Modus hat sich bewährt. Sicherlich hätten wir uns ein Heimspiel gewünscht und die sportliche Chance wäre ein, zwei Prozentpunkte größer gewesen, hätte dann vielleicht bei drei Prozent gelegen. In einem engen Stadion, in einer einzigartigen Atmosphäre, ist es für jede Gastmannschaft schwer.

Natürlich kommt beim Thema Pokal die Rede auch unvermeidlich auf die Geschichte von Ihrem Sieg mit Vestenbergsgreuth gegen den FCB. Macht es noch Spaß, die zu erzählen oder hängt einem das langsam zum Hals raus?

Sicherlich macht es Spaß, ich musste diese Geschichte ja zwei Jahrzehnte nicht erzählen. Das ist ja 25 Jahre her. Aber in den letzten Wochen und Monaten werde ich oft drauf angesprochen. Ich erinnere mich gerne an diesen Tag, weil es unglaublich war. Es war das letzte Spiel der ersten Runde, es wurde live übertragen, ich erinnere mich an den Kommentar von Bela Rethy. Man vergisst den Spielverlauf nicht, es war das erste Spiel der Bayern unter Trainer Trapattoni.

Aber ich kann eines sagen als Spieler: Uns war egal, wer uns gegenübersteht. Da gab es keine Gedanken wie: Von wem bekomme ich das Trikot? Wir haben uns vorgenommen, wir geben alles. Und am Ende sind wir belohnt worden

Ist oder war Frank Schmidt eigentlich auch Fan eines Klubs außer dem FCH?

War definitiv. In meiner Jugend, in Giengen, in den Südstadt, zwischen den Garagen, wurde immer „VfB Stuttgart gegen Bayern München“ gespielt. Ich war mit Abstand der Jüngste – und der Jüngste musste erstens immer ins Tor und zweitens dort, wo ein Torwart gefehlt hat und das war bei München. Daraus wurde ein gewisses Faible für den FCB.

Ich habe auch mein erstes Bundesligaspiel im Münchner Olympiastadion gesehen, da hat mich meine Mutter mitgenommen. Das war das berühmt-berüchtigte Spiel, als der Dortmunder Frank Mill Bayern-Torwart Jean-Marie Pfaff ausspielte und dann vor dem leeren Tor stehend nur den Pfosten traf.

Fan eines Teams zu sein, ging aber verloren – spätestens als ich dann für Nürnberg gespielt habe. Von da an war ich dann immer Fan meiner eigenen Mannschaft.

Ihren Trainerkollegen Niko Kovacs trafen Sie ja bereits vergangenes Jahr im DFB-Pokal, als er noch bei Eintracht Frankfurt tätig war. Freuen Sie sich auf das Wiedersehen?

Es war beeindruckend, im Vorfeld und auch im Nachgang gehört zu haben, wie intensiv er sich mit uns auseinandergesetzt hat. Das wird er auch dieses Mal tun. Ich glaube schon, dass bei ihm die Wertschätzung dafür da ist, was ein Verein wie der 1. FC Heidenheim geleistet hat. Letztes Jahr waren wir im Achtelfinale, jetzt schon das zweite Mal im Viertelfinale – ich weiß nicht, ob es einen Zweitligisten gibt, der schon so eine Bilanz hatte.

Und wie wir Frank Schmidt kennen, fährt er auch nach München, um zu gewinnen…

Absolut. Da hinzufahren und zu sagen, wir haben das Spiel eh schon verloren, nur die Ereignisse, die Rahmenbedingungen auf sich wirken zu lassen – da habe ich keine Lust dazu. Das habe ich noch nie gemacht. Und das werde ich versuchen, mit allem, was mir zur Verfügung steht, auf die Mannschaft zu übertragen.

Dass es trotzdem nicht reichen kann, auch wenn wir alles richtig machen, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber die Einstellung, die Vorbereitung, das Spiel an sich, das wollen wir so angehen, dass wir eine Chance haben, zu gewinnen. Und ich glaube daran, dass das möglich ist.

Das Entscheidende ist, dass wir so eine Leistung zeigen, dass die Fans, die uns begleiten, sehen: Die spielen nicht nur mit und gehen mit fliegenden Fahnen unter. Das kann trotzdem passieren, es kann eine Klatsche geben, das zeigen die letzten Bundesligaergebnisse, aber die Einstellung muss stimmen.