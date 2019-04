Heidenheim besiegt den Tabellendritten mit 4:2 und klettert in auf den sechsten Platz.

Nach einer Systemumstellung von 4-1-4-1 auf 4-4-2 nach zehn Minuten bestimmte der FFV Heidenheim die Partie und drängte den Tabellendritten Nürtingen in die eigene Hälfte. Nach einem Freistoß von Vina Crnoja brachte Spielführerin Tigi Bah die Gastgeberinnen in der 14. Minute per Kopf in Führung.

Nur fünf Minuten später bediente Crnoja die schnelle Ramona Schmid, die durch einen geschickten Lupfer über die herauseilende Nürtinger Torspielerin auf 2:0 erhöhte.

In der zweiten Halbzeit gab es direkt nach dem Wiederanpfiff die kalte Dusche für die Gastgeberinnen. Nach einer Unachtsamkeit im Team des FFV erzielten die Gäste den Anschlusstreffer (46.). Nun entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. In der 63. Minute glich Nürtingen aus.

Nun gab aber Bah beim FFV die nötigen Impulse. Nach einem Foul an Schmid, verwandelte Laura Szatzker den fälligen Elfmeter zum 3:2 (65.).

Auch die Einwechslung von Johanna Brandtner sorgte für frischen Wind und machte sich spätestens in der 69. Minute bezahlt, als sie nach einer starken Einzelaktion im Strafraum gefoult wurde, von derselben Spielerin, die zuvor schon die gelbe Karte gesehen hatte. Folgerichtig gab es gelb-rot. Den fälligen Strafstoß verwandelte Crnoja zum 4:2-Endstand.

Letztlich feierten die Heidenheimer Fußballerinnen einen hochverdienten Heimsieg und verbesserten sich dadurch auf den sechsten Platz in der Tabelle. ah

Liber, Lederer, D. Ziegler (58. Brandtner), Bah, Di Muro (87. Serino), Hornetz, Schüßler, Schmid (83. Avigliano), Crnoja, Schröm, Szatzker