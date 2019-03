Heidenheim FCH: Derbysieg gegen den VfB Stuttgart

Heidenheim / ed

Die B-Junioren des 1. FC Heidenheim lassen aufhorchen: Als Vorletzter der Bundesliga Süd/Südwest besiegten sie den Tabellensechsten VfB Stuttgart deutlich mit 5:0.

Dabei gab es auf FCH-Seite gleich fünf verschiedene Torschützen. Die Mannschaft von Heidenheims Trainer Timm Fahrion bleibt zwar auf dem vorletzten Platz, hat aber den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze hergestellt.

Tim Seifert brachte die Heidenheimer vor knapp 100 Zuschauern auf dem Kunstrasenplatz oberhalb der Voith-Arena in der 37. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel legte Andreas Schilowez nach (44.). Die Treffer zum 3:0 und 4:0 markierten Dino Nuhanovic (52.) und Riccardo Scarcelli (56.). Den Schlusspunkt zum 5:0-Endstand setzte Gian Piero Falcone in der 80. Minute mit einem verwandelten Elfmeter. ed/Foto: mb

FCH: Idjakovic – Gianni, K. Hauser, Zaher, Steinbrenner, Seifert, Schilowez (70. Schmidt), N. Hauser, Nuhanovic (66. Sirokas), Pfänder (41. Falcone), Scarcelli