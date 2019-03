Jugendfußball FCH: A-Junioren wollen Serie ausbauen

Heidenheim / ed

Heidenheim empfängt am Sonntag den Tabellenvierten TSG Hoffenheim.

Die A-Junioren des 1. FC Heidenheim bestreiten in der Bundesliga Süd/Südwest am Sonntag ihr zweites Heimspiel binnen acht Tagen. Zuletzt trennte sich die Mannschaft von Trainer Jens Bauer 1:1 vom FC Augsburg. Den Ausgleich erzielte Kevin Sessa erst kurz vor Schluss. An diesem Sonntag, 3. März, ist die TSG Hoffenheim zu Gast auf dem Kunstrasenplatz oberhalb der Voith-Arena (Anpfiff um 14 Uhr).

Die Heidenheimer sind dabei seit 18 Heimspielen ungeschlagen – und würden diese Serie natürlich gerne auch gegen Hoffenheim ausbauen. Im Hinspiel verloren die FCHler deutlich mit 1:5, das zwischenzeitliche 1:4 erzielte Omar Sijaric.

In der Tabelle belegt der 1. FC Heidenheim momentan den siebten Platz und hat mit 24 Punkten fünf Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone. Damit sind die FCHler sehr gut im Rennen, um das Saisonziel Klassenerhalt zu erfüllen. Allerdings blieb Heidenheim in den letzten fünf Partien ohne Sieg (vier Unentschieden und eine Niederlage) und kann sich nicht zu sicher sein.