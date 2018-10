Jugendfußball FCH-Junioren: Das Ziel bleibt Klassenerhalt

Fußball / Thomas Grüninger

Die B-Junioren des FCH zieren in der Bundesliga weiter das Tabellenende, aber unter dem neuen Coach Timm Fahrion hätte es beim 1:2 gegen Bayern München fast zu einem Punkt gereicht.

Letzter gegen Erster: Die Frage nach Außenseiter und Favorit ließ sich vor der Bundesliga-Partie der B-Junioren des 1. FC Heidenheim gegen Bayern München am Sonntag leicht beantworten. Am Ende stand mit dem 2:1-Erfolg des Nachwuchses des deutschen Rekordmeisters, der vom früheren Nationalspieler und Weltmeister Miroslav Klose betreut wird, zwar der erwartete Sieger fest. Im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Timm Fahrion durften die weiter sieglosen Heidenheimer aber wenigstens lange auf einen Punktgewinn hoffen.

Damit wollte sich Fahrion angesichts der schwierigen Situation, in der sich die U 17 des FCH befindet, allerdings nicht lange trösten lassen. „Wir haben uns nicht für unseren Einsatz belohnt. Das tut mir leid für die Jungs“, sagte der 38-Jährigen nach seinem ersten Bundesliga-Spiel mit den Heidenheimer B-Junioren.

Vor einer ordentlichen Kulisse auf dem Rasenplatz oberhalb der Voith-Arena trafen zwei Mannschaften „mit ganz unterschiedlichen Ansätzen“ aufeinander, wie Fahrion ausführte. Tabellenführer Bayern München, der jetzt neun von zehn Saisonspielen gewann und nur eines verlor, setzte auf Ballbesitz und individuelle Klasse, die Heidenheimer bauten als Außenseiter auf eine gute Verteidigung und wollten mit Kontern Nadelstiche setzen.

Idjakovic hält Elfmeter

Das klappte ganz gut, denn Mattia Ruben Gianni gelang in der 18. Minute bei einer Gegenattacke der Führungstreffer für den FCH. Der hatte immerhin bis zur 30. Minute Bestand, als Torben Rhein mit einem direkten Freistoß für die Bayern ausglich. Das 1:1 hatte bis zur Pause Bestand, vor allem auch, weil FCH-Torhüter Luis Idjakovic einen Foulelfmeter der Bayern parieren konnte (38.).

Die Heidenheimer verteidigten gegen den stärker werdenden Druck der Münchner sehr gut, ließen kaum echte Torchancen zu und überstanden auch etliche Standardsituationen. Zwei Minuten vor Schluss brach dann aber doch der Widerstand. Bayern-Torjäger David Halbich markierte mit seinem dritten Saisontor den Siegtreffer des Spitzenreiters (78.).

Auch wenn es am Ende ein verdienter Erfolg der Bayern gewesen sei, hätten seine Jungs „einen großen Kampf geliefert“, sagte der neue Trainer. Dies bestätigte sein prominenter Kollege Miroslav Klose hinterher indirekt. „Zunächst haben wir nicht gut ins Spiel gefunden. Nach dem Rückstand sind wir aber zurückgekommen. Der Gegner hat sehr aggressiv gespielt. Vorne hat uns ein wenig die Durchschlagskraft gefehlt“, ließ sich der Weltmeister von 2014 auf der Bayern-Webseite zitieren.

Fahrion hatte bis vor wenigen Tagen noch die Heidenheimer U 16 gecoacht, die nun im Gegenzug der bisherige U-17-Trainer Armin Imrich übernahm. Der Tausch war seitens des Vereins damit begründet worden, man wolle nach zuvor sieben Niederlagen in Serie bei den Bundesliga-Junioren „neue Impulse setzen“.

Nachdem ein Sieg gegen Bayern München nicht unbedingt zu erwarten war, sollte es am kommenden Sonntag beim SV Wehen Wiesbaden unbedingt mit Zählbarem klappen. Die Hessen stehen auf dem drittletzten Tabellenplatz, scheinen also ein Gegner auf Augenhöhe zu sein. Obwohl der FCH als siegloses Schlusslicht jetzt sechs Punkte vom rettenden Ufer entfernt ist, glaubt Fahrion weiter fest an den Klassenerhalt.

Sechs Punkte fehlen

„Ich habe schon viel erlebt im Fußball. Sechs Punkte sind nichts, zumal noch sehr viele Spiele zu absolvieren sind“, sagt der Coach. Dass seine Mannschaft das Zeug hat, auch im zweiten Heidenheimer Jahr in der B-Junioren-Bundesliga den Ligaerhalt zu schaffen, daran habe er „keinen Zweifel“.

Timm Fahrion hat reichlich Erfahrung im Juniorenbereich

Seit eineinhalb Jahren ist der neue U-17-Trainer Timm Fahrion beim 1. FC Heidenheim tätig. Ehe er vor kurzem die Bundesliga-B-Junioren übernahm, trainierte er den jüngeren Jahrgang (U 16) in der Verbandsstaffel.

Fünf Jahre lang war der 38-jährige A-Lizenz-Inhaber zuvor bei den Stuttgarter Kickers im Einsatz, sowohl als Coach der Bundesliga-Junioren als auch als „Co“ der Profis unter Horst Steffen (3. Liga).

Fahrion, der in Köln Sport studierte, begann seine Trainertätigkeit als Spielertrainer bei seinem Heimatverein TV Wäldenbronn bei Esslingen, trainierte dann den SV Ingersheim in der Landesliga. Ein Jahr hatte er auch bei den A-Junioren der SG Sonnenhof Großaspach das Sagen.

Als Fußballer spielte er mit Wäldenbronn in der Oberliga und später während des Studiums noch für Fortuna Köln (ebenfalls Oberliga). Drei Jahre arbeitete er zudem im Nachwuchsleistungszentrum des VfB Stuttgart mit, war am Cannstatter Wasen unter anderem Techniktrainier für den jüngsten Nachwuchs (U 9 bis U 12).