Fußball Endlich der zweite Sieg

Untergröningen / Adrian Hägele

Die ersten Minuten auf dem Untergröninger Rötenberg gehörten eindeutig dem Gast aus Essingen. Mit schnellem Direktspiel brachte er viel Druck nach vorne, so dass die Einheimischen aufpassen mussten, dass sie nicht frühzeitig in Rückstand gerieten. Bei drei guten Chancen der Essinger hatten die Platzherren viel Glück. Doch die 1:0-Führung gelang der SG Hohenstadt/Untergröningen. Bei einem Konter konnte Spielertrainer Ahmet Akin den Ball an zwei Gegenspielern und dem Torwart vorbei zum 1:0 ins Netz spitzeln. Die Vorarbeit leistete Jens Mayer.

Das Spiel wurde nun ausgeglichener, doch die Gäste konnten per Foulelfmeter (29.) zum 1:1 ausgleichen. In der Folgezeit waren die Gäste gefährlicher, ohne aber die ganz großen Chancen zu haben. Bei den Einheimischen bot sich Ahmet Akin kurz vor der Pause die beste Chance, doch sein Schuss aus halblinker Position strich am langen Pfosten der Essinger vorbei.

Die kämpferische Leistung der Platzherren wurde in der 45. Minute noch belohnt: Julian Feil konnte einen Pass in die Mitte aufnehmen und ließ dem Essinger Torhüter bei der 2:1-Führung keine Chance.

Das Spiel verlief im zweiten Durchgang sehr ausgeglichen. Die Gäste mussten sicherlich ihrem hohem Tempo zu Spielbeginn Tribut zollen und wirkten nicht mehr so frisch wie zu Beginn. Außerdem hatte sich die SGHU-Abwehr nun besser auf ihren Gegner eingestellt, so dass sich der Gast kaum noch klare Torchancen erarbeiten konnte. Bei den Einheimischen verlief auch noch nicht alles nach Wunsch. Vor allem haperte es bei den finalen Pässen aus dem Mittelfeld, die von der gegnerischen Abwehr oft abgefangen wurden, doch der Wille zum Sieg war der Mannschaft stets anzumerken. Den entscheidenden dritten Treffer besorgte Marco Klotzbücher nach 83 Minuten, als sich Ahmet Akin gegen mehrere Gegenspieler durchsetzen konnte und Klotzbücher zum 3:1-Endstand ins Schwarze traf.

SG Hohenstadt/Untergröningen: Felix Häussler, Robin Horlacher, Danilo Funk, Julian Feil, Fabian Berroth, Christian Hägele, Ahmet Akin, Ali Akin, Jens Mayer, Nico Antonucci, Kai Zimmermann, Thorben Erkert, Nico Beißwenger, Markus Rieker, Sven Höfler, Marco Klotzbücher.