Damit haben die Nachwuchs-Fußballerinnen den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze hergestellt.

Im Heimspiel gegen den Hegauer FV, einem direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt, gab es für die B-Juniorinnen des FFV Heidenheim Mitte der ersten Halbzeit eine Schrecksekunde, als der Ball irgendwie durch die vielbeinige Abwehr rutschte und eine Gästestürmerin aus zehn Metern allein vor Heidenheims Torspielerin Marina Durasinovic auftauchte, diese aber den Schuss mit einer sensationellen Fussabwehr parierte. Dies sollte den Gastgebern einen zusätzlichen Schub und Sicherheit geben.

Fortan war der FFV tonangebend und Lilli Manzke war es in der 35. Minute vorbehalten ihr Team mit einem direkt verwandelten Freistoßhammer aus 25 Metern in Führung zu bringen.

Nach dem Seitenwechsel setzte Sarah Leonbacher setzte den Ball krachend an den linken Innenpfosten, von wo aus der Ball in die Arme der bereits geschlagenen Torspielerin prallte. Nun rollte ein Angriff nach dem anderen auf das Gästetor und der FFV fand wieder zu seinem Kombinationsspiel. In der 67. Minute setzte Selina Grätzel nach präziser Hereingabe ihren Kopfball um Millimeter am gegnerischen Tor vorbei.

Letztlich blieb es aber beim verdienten 1:0-Sieg. Der FFV-Nachwuchs bleibt zwar Tabellenvorletzter der Oberliga, hat aber den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze hergestellt.