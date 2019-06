Am Dienstagabend kommt’s zum Entscheidungsspiel gegen die SG Rems in Hermaringen (18.30 Uhr).

Nach einem wahren Herzschlagfinale in der A-Junioren-Bezirksstaffel hat die neugegründete Spielgemeinschaft Sontheim/Hermaringen ein Entscheidungsspiel um die Meisterschaft erzwungen. Am letzten Spieltag der regulären Saison siegte die Mannschaft von Trainer Jens Wiedenmann bei der damals noch Führenden SG Schechingen mit 2:1 – und steht ihrerseits nun punktgleich mit der SG Rems an der Tabellenspitze.

Da die Schechinger äußerst spielstark sind, verlegte sie die SG Sontheim/Hermaringen aufs Kontern – und das äußerst erfolgreich. Trotz gefühlten 20 Prozent Ballbesitz (Wiedenmann), erzielte Dean Mannes beide Treffer beim 2:1-Erfolg.

Da es im Jugendbereich nicht auf die Tordifferenz ankommt, gibt’s nun ein echtes Endspiel um den Titel gegen die SG Rems. Eine weitere Besonderheit: Es wird nicht an einem neutralen Ort gespielt, daher wird ausgelost, welches Team der Gastgeber ist. Das Los fiel auf Hermaringen (Anpfiff am Dienstag, 4. Juni, um 18.30 Uhr).

Im Pokal musste die SG Sontheim/Hermaringen aufgrund der Auslosung in Neuler antreten – und wurde dort Bezirkspokalsieger. Nun soll die Saison möglichst gekrönt werden.

Die Chancen auf einen Sieg schätzt Wiedenmann auf 50 Prozent. „Es wird eine enge Geschichte“, ist der Trainer der SG Sontheim/Hermaringen überzeugt. In den beiden Ligaspielen gab es eine Niederlage und einen Sieg, im Halbfinale des Bezikspokals setzte sich Sontheim/Hermaringen knapp mit 3:2 durch. Nun könnte die Mannschaft von Coach Wiedenmann vom Heimvorteil profitieren. Der 41-Jährige rechnet mit einem großen Zuschauerzuspruch.

Der Gewinner der Partie trifft in zwei Relegationsspielen zum Aufstieg in die Verbandsstaffel auf den Meister des Bezirks Rems-Murr, die SG Weinstadt.