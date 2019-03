Nach Brümmers Treffer dreht der TV Neuler die Partie zum 1:2. Die Gastgeber fallen vom zweiten auf den dritten Platz zurück.

Nattheim erwischte den besseren Start in die Partie. Auf schwer bespielbarem Untergrund brachte Brümmer die TSG in der elften Minute in Führung. Prater schickte Brümmer auf die Reise, dieser ließ noch einen Gegenspieler aussteigen und schob anschließend zum 1:0 ein.

Nattheim gab danach im Mittelfeld das Heft aus der Hand und verlor zu viele Zweikämpfe. In der 17. Minute unterschätzte Nannt einen Freistoß, welcher aufgrund einer Windböe länger und länger wurde. Der Torhüter konnte den Ball nur noch nach vorne abklatschen, wo Greiner lauerte und nur noch einzuköpfen brauchte.

Nur sechs Minuten später kamen die Gäste erneut zu einem Freistoß nahe der Mittellinie. Der Ball wurde scharf vors Tor getreten und kein Nattheimer fühlte sich für Jochen Staiger verantwortlich, sodass dieser unbedrängt zum 1:2 einköpfen konnte. Neuler hatte in der 27. Minute durch einen Lattenschuss sogar die Chance zum 1:3.

Es entwickelte sich in der Folge ein offenes Spiel. Florian Horsch schoss in der 37. Minute knapp über das Tor. Nur zwei Minuten später rettete Nannt im letzten Moment, sodass es mit 1:2 in die Halbzeit ging. Die Halbzeitführung für Neuler war nicht unverdient.

Zwei neue Kräfte

Beyerle und Lieb reagierten in der Halbzeit und brachten mit Fischer und Lunz zwei neue Offensivkräfte. Ersterer hatte dann in der 56. Minute die Chance zum Ausgleich, als er nach schöner Kombination mit Schürle zum Abschluss kam. Nur zwei Minuten später schoss Horsch einen Freistoß an den Pfosten, den Abpraller parierte der Gästekeeper anschließend stark.

Nattheim war nun das klar bessere Team. In der 57. Minute hatte die TSG gleich dreimal die Möglichkeit zum Ausgleich. Doch entweder fanden die Nattheimer ihren Meister im Gästetorwart oder das Aluminium verhinderte den Ausgleich. Die Gastgeber riskierten die letzten 15 Minuten alles und waren daher auch für Konter anfällig. In der 70. Minute wurde ein solcher von Nannt in allerletzter Sekunde geklärt.

In der Nachspielzeit hatte Nattheim dann nochmals die Chance auf den längst überfälligen Ausgleichstreffer. Erst scheiterte Brümmer aus kurzer Distanz an der Latte. Eine Minute später drückte Schürle den Ball über die Linie, doch die Schiedsrichterin entschied zum Erstaunen aller auf Freistoß für Neuler.

Dass der eigene Spieler den Torwart der Gäste behinderte und nicht der Nattheimer Stürmer, wurde von der Unparteiischen nicht gesehen, weshalb den Nattheimern der Ausgleichstreffer verwehrt bleiben sollte.