Noch ein Sieg – und das Ziel wäre erreicht. Siegt der SV Neresheim in Heuchlingen, ist der erstmalige Aufstieg in die Landesliga perfekt.

Einen letzten Schritt noch – und dann könnte der SV Neresheim den größten Erfolg seiner Vereinsgeschichte feiern. Denn gewinnen die Klosterstädter im vorletzten Spiel der aktuellen Bezirksligasaison beim bereits als Absteiger feststehenden TV Heuchlingen (Sonntag 15 Uhr), ist dem Team von Erdal Kalin der Aufstieg in die Landesliga nicht mehr zu nehmen. Vier Punkte Vorsprung hat der SVN derzeit vor dem Tabellenzweiten SV Bettringen – und damit genug, den Weg in die nächsthöhere Spielklasse aus eigener Kraft zu schaffen.

Wobei der Neresheimer Trainer im Vorfeld noch auf die Euphoriebremse tritt, zu viel sei schon im Fußball passiert; verliere man die Partie in Heuchlingen, stehe man plötzlich am letzten Spieltag besonders unter Druck, den Aufstieg doch noch in trockene Tücher zu bringen: „Das wollen wir mit aller Macht vermeiden“, so der 47-Jährige.

Eine Wiederholung des Erfolgs vom Vorjahr?

Kalin verweist auf mögliche Parallelen zur Partie gegen die Eintracht Kirchheim am vergangenen Sonntag, als die Neresheimer ebenfalls gegen eine Mannschaft aus der unteren Tabellenregion antreten mussten und nur knapp mit 1:0 gewinnen konnten. „Da haben wir uns auch schwergetan. Die Jungs wissen aber auch, dass wir Geschichte schreiben können und der SVN erstmals in die Landesliga aufsteigen kann“, so Kalin.

Für den Neresheimer Coach, der erst seit Anfang März offiziell im Amt ist und in gewisser Weise auch die Früchte des Erfolgs seines Vorgängers Sven Palinkas geerntet hat, wäre ein Aufstieg mit Neresheim die Wiederholung eines Erfolgs aus dem Vorjahr: in der Saison 2017/18 führte der 47-Jährige den FV Sontheim zum Bezirksliga-Titel. „Ich bin überzeugt, dass wir unsere Chance jetzt nutzen“, so Kalin.

Verzichten muss der SVN-Trainer auf eine Reihe an Spielern: Yannick Knaus musste gegen Kirchheim verletzungsbedingt vom Platz, auch Abwehrchef Sven Lukina war zuletzt angeschlagen. Definitiv nicht mit dabei ist Dario Cutura, der auf einer Familienfeier in Kroatien weilt, und auch Goalgetter Edis Yoldas steht nicht zur Verfügung, weil er in Polen auf einer Hochzeit eingeladen ist.

Gerstetten und Milan noch nicht gerettet

Wegweisend könnte der vorletzte Spieltag in der Bezirksliga auch für die Kreisvertreter VfL Gerstetten und AC Milan Heidenheim werden. Gerstetten steht derzeit mit 26 Punkten auf dem Relegationsplatz und muss zum Tabellendritten TV Neuler reisen, der sogar noch eine kleine Chance auf den Landesliga-Aufstieg hat.

Der AC Milan (28 Punkte) könnte sich mit einem Sieg gegen den Sechsten TSG Hoffherrnweiler II fast aller Sorgen entledigen, in der letzten Partie in einer Woche gegen die SF Lorch würde dann vermutlich schon ein Punkt reichen.