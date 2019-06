Beim TV Heuchlingen gab es für die Klosterstädter einen klaren 5:1-Erfolg.

Autokroso inklusive: Nach dem 5:1-Erfolg beim TV Heuchlingen musste die Mannschaft des SV Neresheim natürlich auch der Heimatgemeinde „bescheid sagen“. Schließlich hat sich der SVN damit vorzeitig die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga gesichert. „Das ist einmalig“, sagt Trainer Erdal Kalin, denn noch nie hat ein Neresheimer Team in der Landesliga gespielt. „So ein Aufstieg ist etwas geiles. Und die Jungs haben sich das verdient“, so Kalin, der in Heidenheim wohnt.

Bei hochsommerlichen Temperaturen nahm der Spitzenreiter das Heft des Handelns von Beginn an die Hand. Mit viel Ballbesitz und sicherem Passspiel mussten die Heuchlinger von Beginn an viel hinterher rennen, was bei der Hitze zu einem schnellem Kräfteverschleiß führte.

Nach knapp einer Viertelstunde ging der SVN verdient in Führung. Werner setzte sich auf dem linken Flügel und flankte nach innen, wo Knaus einköpfte. In der Folge hatte der Spitzenreiter zwar nicht allzu viele Torchancen, jedoch immer die Spielkontrolle und ließ keine Chancen der Gastgeber zu.

Kurz vor der Pause fiel der wichtige Treffer zum 0:2. Cay schickte abermals Werner auf die Reise, der im Strafraum nur noch mit einem Faul gestoppt werden konnte. Hajtic verwandelte sicher

In der zweiten Halbzeit fiel bereits nach wenigen Sekunden die endgültige Entscheidung. Werner und Cay kombinierten sich durch die Heuchlinger Hintermannschaft, sodass der Kapitän letztendlich den Ball nur noch ins leere Tor schieben musste. Mit dem 0:3 waren dann auch die letzten Zweifel beseitigt.

In der Folge trat der neue Meister souverän auf und ließ den Ball weiterhin sicher in den eigenen Reihen laufen. Die Gegenwehr der Heuchlinger war spätestens jetzt gebrochen. Nach sehenswertem Zuspiel von Cay war es dann Jakobschy der auf 4:0 stellte. Der junge Herzberger erhöhte nach Vorlage Werner dann sogar auf 5:0.

Die Klosterstädter wurden nun ein wenig lässig in einigen Situationen und verpassten es die Räume besser zu nutzen um das Ergebnis noch höher zu gestalten. So kam der Gastgeber nach einem Eckball noch zum Ehrentreffer und Jäkel sorgte per Kopf für den 1:5-Endstand.