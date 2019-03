Der FV Sontheim zeigte trotz der 1:4-Niederlage bei Mitaufsteiger Bonlanden eine couragierte Leistung. Hinten agierte der FV allerdings erneut zu nachlässig.

Die Gastgeber ergriffen von Spielbeginn die Initiative. Mit einem unhaltbaren Flachschuss aus 20 Metern erzielte Steffen Schmidt nach einer Viertelstunde den Führungstreffer für Bonlanden. Sontheim gelang aber bereits zwei Minuten später der Ausgleich. Nach einem Steilpass von Jonathan Mack startete Christoph Renner auf der linken Außenbahn durch und bediente Philipp Schmid, der dann aus fünf Metern das 1:1 erzielte.

Im Anschluss hatte der FV durchaus die Möglichkeiten einen weiteren Treffer nachzulegen. Bei einem Weitschuss von Mack reagierte Bonlandens Torhüter Luca Wiedmann in der 21. Minute glänzend und als erneut Christoph Renner Schmid bediente, war wieder Wiedmann zur Stelle und parierte Schmids Schuss (25.). Gegen Ende der ersten Spielhälfte wurde es dann nochmals gefährlich vor dem Sontheimer Tor. Einen Schuss von der Strafraumgrenze konnte FV-Schlussmann Manuel Renner noch problemlos entschärfen und eine Direktabnahme von Nico Presthofer verfehlte in der 40. Minute das Gästetor.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit agierte der FV in der Defensive viel zu sorglos und geriet dadurch schnell auf die Verliererstraße. Nachdem Manuel Renner zunächst noch einen gefährlichen Kopfball überragend aus dem Torwinkel fischen konnte (47.), kassierten die Gäste in der 49. Minute das 1:2. Nachdem sich Bonlandens Mittelstürmer Ugur Yilmaz ohne große Gegenwehr im Strafraum behaupten konnte und mit viel Übersicht für Steffen Günther auflegte, schoss dieser völlig freistehend ein. Nur zwei Minuten später legte Bonlanden nach. Nach einem weiten Ball aus der eigenen Hälfte und einer Kopfballverlängerung stand Yilmaz völlig alleine vor Manuel Renner und erhöhte auf 3:1. In der 62. Minute verpasste Sontheim den Anschlusstreffer äußerst knapp, als Schmid aus zwölf Metern nur die Querlatte traf.

Nachdem sich Haas in der 83. Minute im Bonlandens Strafraum durchsetzen konnte und Mack bediente, erneut Wiedmann auf dem Posten und wehrte den Schuss aus fünf Metern ab. In der 89. Minute hatten die Gastgeber leichtes Spiel und konnten einen Konterangriff durch Pottmeyer gegen eine völlig entblößte Sontheimer Hintermannschaft mit dem Treffer zum 4:1 Endstand abschließen.

Nicht unzufrieden war Sontheims Spielertrainer Marcus Mattick mit dem Auftritt seiner Mannschaft, die bis zum Schluss alles versuchte um wieder heran zu kommen. Allerdings war man wie schon in Buch und gegen Hofherrnweiler zu Beginn der zweiten Halbzeit viel zu nachlässig und kassierte zwei durchaus vermeidbare Gegentore, die sich letztendlich als spielentscheidend erwiesen. Mit NAFI Stuttgart ist am kommenden Sonntag um 15 Uhr erneut eine Spitzenmannschaft der Landesliga in Sontheim zu Gast. Markus Benz

Manuel Renner – Marianek, Leoff, Kastler (61. R. Färber), Hörger (80. Kropp) – Gentner, Mattick (24. Ertle), Mack, Kentiridis (69. Haas) – Schmid, Christoph Renner

200