Der FFV Heidenheim siegt und klettert in der Tabelle.

Im Heimspiel gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten SV Jungingen gingen die Verbandsliga-Fußballerinnen des FFV Heidenheim in der 22. Minute in Führung. Eine starke Spieleröffnung von Tina Neubrand über die Außen auf die gut startende Rosalie Lederer, brachte die Gäste in erste Schwierigkeiten. Ihre Ablage zog die gut startende Anna Hornetz direkt scharf vor das gegnerische Gehäuse, der Klärungsversuch vor der einschussbereiten Ramona Schmid landete im Tor.

Der FFV diktierte jetzt die Partie mit spielerischen Mitteln und hohem Tempo, dem die Gäste nicht standhalten konnten. Mit Power in den Zweikampf und frühem Ballgewinn konnte Jungingen immer wieder unter Druck gesetzt werden.

Die zweite Halbzeit begann mit einem Rückschlag für die Heidenheimerinnen. Der SV nutzte einen Moment der Unachtsamkeit der FFV-Defensive aus und glich mit einem sauber herausgespielten Angriff aus (50.).

Der FFV ließ sich davon allerdings nicht beirren und blieb spielbestimmend. Vina Crnoja, eine der auffälligsten Spielerinnen dieser Partie, schickte Schmid mit einem wunderschönen Pass durch die Schnittstelle der Innenverteidiger Richtung Tor. Auf dem Weg zum Führungstreffer wurde diese jedoch gefoult. Der Schiedsrichter entschied auf Notbremse, sodass Jungingen in Unterzahl weiterspielen musste.

Der FFV drängte weiter auf seinen zweiten Treffer. In der 65. Minute brachte Crnoja aus dem Halbfeld einen präzise getretenen Freistoß auf Schmid, die wunderschön per Kopf zum hochverdienten 2:1 einnetzte. Dabei feierte Schmid nach einer langen Verletzungspause ihr Startelf-Comeback. Der FFV ließ nun hinten nichts mehr anbrennen und feierte seinen vierten Saisonsieg. Damit kletterte die Mannschaft von Trainer Harald Fronmüller auf den siebten Tabellenplatz.

Am Sonntag, 31. März, empfängt der FFV den FV 09 Nürtingen (11 Uhr, Waldsiedlung Königsbronn).

Liber, Hornetz, Crnoja, Schüßler, Bah, Ziegler, Neubrand, Di Muro, Schröm, Schmid, Lederer (Szatzker)