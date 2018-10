Wört Der erste Auswärtssieg für den AC Milan

Wört / HZ

Der Aufsteiger setzt sich mit 3:1 gegen den SV Wört durch.

Die erste Chance hatte der AC Milan in Wört als Cuckovic Osman bedient, doch dieser scheiterte am Torwart. In der 39. Minute sorgte Cuckovic dann aber für Jubel: Er verwandelte einen Freistoß direkt. Kurz vor der Halbzeit hatte Wört die Chance zum Ausgleich, aber vergab vor dem leeren Tor.

Das 2:0 folgte in der 68. Minute, als LoGiudice eine Hereingabe auf Riek brachte, dieser den Ball mit der Brust mitnahm und zum 2:0 vollendete. Direkt im Gegenzug kassierten die Heidenheimer jedoch ein Tor, weil sie zu viel Raum zwischen sich und den Gegenspielern frei ließen. Kurz darauf wurde Riek vor dem Abschluss durch einen Wörter Verteidiger zu Fall gebracht: Elfmeter. Spielführer Cuckovic verwandelte souverän zum 3:1 – ein verdienter erster Sieg auf gegnerischen Platz durch eine kompakte Mannschaftsleistung.