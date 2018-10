Fußball Das SGHU-Team schöpft neue Hoffnung

Waldstetten / Hans Buchhofer

Das Titelrennen in der A1 Ostwürttemberg ist eine heiße Angelegenheit. Fünf Mannschaften liegen noch dicht beiei­nander, doch erste Risse machen sich bemerkbar. Der TV Straßdorf bezwang den vor der Saison hochgelobten TSV Heubach, die SG Bettringen II verlor gegen Herlikofen. Morgen gastiert der Tabellenführer TSV Großdeinbach beim TSV Böbingen, der im Schlussdrittel zu finden ist und um eine weitere Niederlage nicht herumkommen wird. Der Zweite TV Straßdorf erwartet den auswärts schwachen FC Durlangen und dürfte auf Platz 2 bleiben. Der TSB Gmünd tritt bei Essingen II an und dürfte ebenfalls mit einem Dreier die Heimreise antreten. Schwerer hat es die SG Bettringen II in Mutlangen. Die Platzherren gewannen von ihren vier Heimspielen drei und gelten als heimstark. Heubach will mit einem Sieg beim Mögglingen II seinen Kontakt zur Spitze halten. Keine Probleme dürfte auch Herlikofen im Heimspiel gegen das Schlusslicht Schechingen bekommen. Im Spiel Iggingen gegen Bargau II wollen beide ihren Abstand nach unten vergrößern.

Waldstetten II – Untergröningen

Großes Aufatmen herrschte auf dem Rötenberg in Untergröningen: Die Platzherren hatten sich mit einer Energieleistung gegen Essingen II durchgesetzt und bewiesen, dass sie auch in der A1 gewinnen können. Der Anschluss an die gesicherten Plätze ist gefunden und mit neuem Selbstbewusstsein dürfte es an die neuen Aufgaben gehen. Morgen gastiert die SGHU in Waldstetten. Falls der Gast mit der gleichen Einstellung wie gegen Essingen aufläuft, könnte es mit dem ersten Auswärtssieg klappen.