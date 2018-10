Fußball-Landesliga Das ewig heiße Duell: Sontheim trifft auf Bargau

Sontheim / Edgar Deibert

Der FV Sontheim steht nach neun Spieltagen gut da und hat sein Etappenziel erreicht. Dazu beigetragen hat auch Neuzugang Manuel Haas, der nun eine neue Position einnimmt.

Turbulent geht's beim FV Sontheim auch in dieser Saison zu. Langeweile kommt beim Verein aus der Gemeinde mit knapp 5400 Einwohnern so gut wie nie auf. Da fiel auch das jüngste Auswärtsspiel in Weilimdorf nicht aus dem Rahmen. 2:2 hieß es nach 94 Minuten. Aus Sontheimer Sicht schade, denn angezeigt waren nur drei Minuten Nachspielzeit, erinnert sich Marcus Mattick. Und in der 94. Minute fiel der Ausgleich. Zwei gute Einzelleistungen, so der Spielertrainer, hatten die Gäste 2:1 in Führung gebracht. Damit gerechnet habe auch er nicht mehr, gesteht der 28-Jährige. Doch Sontheim ist eben immer für eine Überraschung gut.

Genauso wie Sontheimer Spieler. Den Ausgleich etwa, wohlgemerkt da noch in Unterzahl, erzielte Manuel Haas. Vor der Saison eigentlich als Innenverteidiger aus dem benachbarten Hermaringen (Kreisliga A 3) geholt. „Wir haben uns das noch einmal angeschaut“, sagt Coach Mattick. In der Jugend lief Haas nämlich als Mittelstürmer auf. Und diese Qualitäten sollen beim heute 25-Jährigen wieder herausgekitzelt werden. Haas wird somit zum Stürmer umgeschult. „Er hat gezeigt, dass es die richtige Entscheidung war“, so Mattick weiter. Am Samstag, 20. Oktober, im Heimspiel gegen Germania Bargau (15.30 Uhr) könnte Haas den gesperrten Ruben Ertle vertreten.

Auch mit dem bisherigen Saisonverlauf ist Mattick zufrieden. Mit elf Punkten aus neun Spielen belegt der FV Sontheim Platz zehn. Ein Etappenziel sei damit erreicht, dass der Aufsteiger „überm Strich“ steht, wie der Trainer im Hinblick auf die Abstiegszone sagt.

Vorfreude auf Christian Kreutter

In den nächsten drei Partien treten die Sontheimer gegen Teams an, die hinter ihnen stehen. Als erstes geht's also gegen das Schlusslicht aus Bargau, dem zuletzt Selbstvertrauen fehlte, wie Mattick sagt.

Und auch Vorfreude auf einen bestimmten Gegenspieler hat der FVS-Coach festgestellt. Schließlich kehrt mit Christian Kreutter ein gebürtiger Sontheimer an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Vorfreude auf die Partie herrscht auch bei Sontheims Gegner Germania Bargau. „Die Vereine haben ein gutes Verhältnis zueinander und wir spielen gerne da“, sagt Stefan Klotzbücher. Der Bargauer Trainer sieht Parallelen zwischen dem FVS und der Germania. So wie in Sontheim fließe auch in Bargau „nicht das große Geld“, so der 35-Jährige. Zudem setzten beide Vereine auf die eigene Jugend oder Spieler aus dem Umkreis.

Viele 50-50-Spiele

Auch an die „heißen“ Duelle mit Sontheim erinnere sich der Bargauer Coach gerne zurück. „Das waren immer 50-50-Spiele.“ So gab es in der Saison 2016/17 zwei Unentschieden (2:2 und 1:1). Am Ende stiegen die Bargauer mit 68 Punkten als Meister auf, Sontheim wurde Vizemeister (66).

In dieser Saison gibt es ein Wiedersehen in der Landesliga, wobei Germania Bargau in einer äußerst schwierigen Phase steckt und mit lediglich vier Punkten aus neun Spielen Tabellenletzter ist. Geschuldet sei dies der angespannten Personalsituation, sagt Coach Klotzbücher, der von einem „brutalen Jahr“ spricht.

Die Mannschaft, die in der vergangenen Saison noch Platz zehn belegte, blieb größtenteils zusammen. Lediglich zwei kurzfristige Abgänge hatte die Germania zu verzeichnen. Seit Beginn der neuen Spielzeit fallen aber immer wieder Stammspieler aus, fünf bis sechs eine lange Zeit, so Klotzbücher.

Besondere Situation in Bargau

„Diese Saison trifft es uns doppelt und dreifach. So etwas habe ich nicht einmal ansatzweise erlebt“, beschreibt Trainer Klotzbücher die aktuelle Lage und fügt an: „Dann relativiert sich vieles.“ Allerdings bleibe der Verein aus dem knapp 2700-Einwohner-Ort ruhig. „Es ist eine besondere Situation, mit der wir immer besser zurecht kommen“, sagt Klotzbücher, den die Tabelle „nullkommanull“ interessiert. Sein Team werde auch nicht verängstlich in Sontheim auflaufen, auch wegen des zuletzt gezeigten Aufwärtstrends. Daher sieht Klotzbücher seine Mannschaft nicht chancenlos. Auch wenn die Saison bislang stürmisch verlief.