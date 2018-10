Fußball-Landesliga Christian Kreutter kehrt an alte Wirkungsstätte zurück

Sontheim / Edgar Deibert

Christian Kreutter kommt aus Sontheim, tritt aber am Samstag, 20. Oktober, mit Germania Bargau bei seinem Heimatverein an.

In Sontheim ist Christian Kreutter noch immer vielen ein Begriff. Schließlich liegt sein Elternhaus nur knapp 500 Meter vom Sportplatz des FV entfernt. Zudem begann Kreutter in Sontheim mit dem Fußballspielen, war später bei den Aktiven Leistungsträger, stieg mit dem FVS 2011/12 als Bezirksligameister in die Landesliga auf und absolvierte für Sontheim hier 2012/13 seine letzte Saison.

Bereits diese war eine schwierige, erinnert sich der „Sontheimer Junge“. Parallel absolvierte Kreutter nämlich die Fachlehrer-Ausbildung in Schwäbisch Gmünd. „Manchmal hatte ich Schule bis 18 Uhr und um 19 Uhr begann das Training in Sontheim“, erinnert sich der heute 32-Jährige. Über seinen damaligen Psychologie-Dozenten, Winfried Klotzbücher, kam der Kontakt zu Germania Bargau zustande. „Im zweiten Jahr standen bei mir Prüfungen an, das wäre nicht mehr gegangen“, so Kreutter im Hinblick aufs Pendeln.

Er entschied sich somit nicht nur zum sportlichen Wechsel, sondern zog auch nach Bargau um. „Da habe ich sehr mit mir gekämpft, schließlich ist Sontheim mein Heimatort“, so Kreutter, der aber auch zugleich sagt: „Danach hat sich herausgestellt, dass es meine beste Entscheidung war.“

Lehrer in Schwäbisch Gmünd

Nach einer beruflichen Station in Waiblingen unterrichtet Kreutter seit eineinhalb Jahren in Schwäbisch Gmünd an einer Schule für Erziehungshilfe. Und auch sportlich lief es für ihn gut. Nach einer starken zweiten Landesligasaison mit Bargau wurde Essingens damaliger Trainer Norbert Stippel auf Kreutter aufmerksam. Dieser lief in der Folge zwei Spielzeiten für den TSV in der Verbandsliga auf.

In der Saison 2017/18 kehrte Bargau aus der Bezirks- in die Landesliga, und Kreutter zur Germania zurück, die er gerne mit dem FV Sontheim vergleicht. „Auch hier geht alles über den Zusammenhalt“, so Kreutter. Aktuell herrscht beim Landesliga-Schlusslicht aber eine personell angespannte Situation. Kreutter selbst fehlte sechs Wochen in der Vorbereitung, weil er sich einen Keim eingefangen hatte.

Für den FVS habe er sich immer interessiert, obwohl es nur noch lose Kontakte gebe. Und er habe sich immer gewünscht, mit Bargau mal wieder in Sontheim auflaufen zu dürfen.