Schnaitheim Bezirksliga: Top-Torjäger treffen aufeinander

Schnaitheim / Edgar Deibert

Mit der TSG Schnaitheim und der TSG Nattheim treffen auch die beiden Top-Torjäger der Liga morgen aufeinander.

Trainer auf bestimmte Spieler anzusprechen ist eine heikle Sache. Zum einen beschwören die Coaches gerne den Teamgedanken, zum anderen wollen sie Druck von ihren Schützlingen nehmen. Im Fall des Derbys am Sonntag zwischen der TSG Schnaitheim und der TSG Nattheim (15 Uhr) kommt man aber an zwei Namen einfach nicht vorbei: Laut „Fupa“, dem Amateurfußballportal der HZ, führen Matthias Kolb (10 Tore in 10 Ligaspielen) auf Seite der Gastgeber und Patrick Brümmer (10 Tore in 9 Einsätzen) die Torjägerliste an.

Zwei Ausnahmespieler also. Doch Patrik Bartak möchte die erfolgreiche Serie der beiden einordnen: „Sie funktionieren nicht ohne den Rest. Beide Teams bestehen aus mehr als jeweils aus Kolb oder Brümmer“, betont der Trainer der TSG Schnaitheim, der selbst viele Jahre höherklassig gespielt hat (FCH II). Beiden Top-Angreifern möchte der 33-Jährige dabei ihre Ausnahme-Qualität damit nicht absprechen.

Vor dem, laut Bartak, „besonderen Derby“ (so haben die Vereine in der Jugend eine Spielgemeinschaft), fokussieren sich die Schnaitheimer auf Vermeidung von individuellen Fehlern. „Wir machen einfach zu viele“, bedauert Bartak auch im Rückblick auf das jüngste 4:4 in Lauchheim.

Ähnlich sieht es bei der TSG Nattheim aus. Bei der zweiten Saisonniederlage in Waldhausen (2:3) haben sich die Nattheimer „das Leben selbst schwer gemacht“, wie Klaus Beyrle es ausdrückt. „Wir haben zu einfache Gegentore kassiert, denen individuelle Fehler vorausgegangen sind“, so der 48-Jährige, der zusammen mit Thomas Lieb die TSG Nattheim betreut.

Auch die Nattheimer, die zum ersten Mal in dieser Saison nicht mehr Tabellenführer sind, freuen sich aufs Derby, allerdings sei die personelle Situation angespannt. So fällt Max Frank gesperrt aus (gelb-rote Karte).