Am Mittwochabend gibt es ein Wiedersehen zwischen dem 1. FC Heidenheim und David Alaba. Der österreichische Nationalspieler trat nämlich früher mit der zweiten Mannschaft des FC Bayern gegen den FCH an.

Herr Alaba, was war Ihr erster Gedanke, als Sie vom Pokallos 1. FC Heidenheim erfahren haben?

David Alaba: Gleich nach der Auslosung habe ich mich schon riesig auf dieses Spiel gefreut. Wichtig ist natürlich, dass wir zu Hause spielen können und nach dem Spiel in Freiburg am letzten Samstag gerade vor dem wichtigen Spiel gegen Borussia Dortmund am kommenden Wochenende keine zusätzlichen Reisestrapazen dazu bekommen haben.

Sie haben mit der zweiten Mannschaft des FC Bayern bereits gegen den FCH gespielt. Schildern Sie doch bitte Ihre Erinnerungen an diese Duelle, was ist bei Ihnen besonders hängen geblieben?

Heidenheim war immer ein sehr, sehr starker Gegner, das Team war gegen unsere Amateure eigentlich immer Favorit, weil sie schon damals eine tolle Truppe hatten. Und jetzt hat sich Heidenheim sogar in der 2. Liga im oberen Tabellendrittel etabliert. Leicht wird das nicht für uns.

Sie haben dabei damals schon gegen Heidenheims Kapitän Marc Schnatterer gespielt. Was halten Sie von ihm?

Der Siebener. Ein starker Spieler, der als Kapitän immer vorne weggeht und auch gegen uns damals oft für Action gesorgt hat. Er kam meistens über die rechte Seite, da sind wir beide uns natürlich oft begegnet. War nicht immer einfach gegen ihn zu spielen.

Schnatterer spielt seine elfte Saison beim FCH, Sie Ihre achte beim FCB. Sie sind somit sicherlich ein etablierter Spieler beim deutschen Rekordmeister. Was zeichnet Sie aus?

Eigentlich sollten das andere beurteilen. Aber ich glaube, dass mein linker Fuß mit meiner Schusstechnik und mein läuferisches Vermögen mich auszeichnen. Und nach fast 250 Spielen in der Bundesliga und fast 70 Länderspielen in der A-Mannschaft Österreichs kommt natürlich auch Erfahrung dazu.

Während Ihrer Karriere hatten Sie auch immer wieder mit Verletzungen zu tun. Was hat Ihnen in diesen Zeiten geholfen? War es Ihr Glaube und/oder Ihr Humor?

Mein Glaube ist sicherlich ein ganz großer Faktor, aus schwierigen Situationen wieder herauszufinden. Daraus schöpfe ich Mut und Hoffnung.

Stichwort Humor: Wie würde Sie Ihr Verhältnis zu Franck Ribery beschreiben? Sie beide nennen sich schließlich gegenseitig Fréro . . .

Wir kennen uns nun schon über zehn Jahre. Er ist wie ein großer Bruder für mich, hat mir in der Anfangszeit auch immer viel geholfen und mir wertvolle Tipps gegeben. Aber nicht nur privat funktioniert diese Beziehung super, auch auf dem Platz ergänzen wir uns hervorragend. Ich bin Franck jedenfalls für sehr vieles sehr dankbar.

Und wer wird Ihr neues „Schlafopfer“, falls Ribery in der nächsten Saison nicht mehr bei den Bayern spielen sollte?

Ohne Namen zu nennen: da gibt es einige. Wir haben überragende Typen in der Mannschaft, in der die Stimmung fast immer super ist.

Bitte beenden Sie den folgenden Satz: „Ich bin für jeden Spaß zu haben, aber . . .“

. . . er darf nicht unter die Gürtellinie gehen.

Sie engagieren sich gegen Rassismus („say it loud, say it clear, refugees are welcome here!“) und machen zum Beispiel auf den World Bread Day aufmerksam. Wie wichtig ist Ihnen soziales Engagement - und warum ist das so?

Ich bin mir meiner Vorbildfunktion vor allem für die Jugend sehr bewusst, versuche da auch vorne wegzugehen und auf gewisse Probleme in unserer Gesellschaft dann auch mit aufmerksam zu machen.

Sie nehmen sich auch die Zeit, um ein eigenes Modelabel zu betreuen. Woher kommen die Inspirationen für Ihre Marke „DA27“?

Ich habe schon lange einen Bezug zur Mode, da hat sich im Laufe der Jahre auch ein gewisses Gefühl entwickelt. In dieser Branche kann man sehr kreativ sein. Und dann habe ich mal eine Kollektion von eigenen Baseball-Caps entworfen, die bei den Fans hervorragend ankommt und für die eine starke Nachfrage da ist. Das ist echt cool.

Wie viele Caps haben Sie eigentlich? Und werden alle von Ihnen getragen oder gibt es darunter Sammlerstücke?

Ich trage schon oft Baseball-Caps, vor allem aus meiner Kollektion. Ich habe insgesamt sicherlich weit über 100 Stück in meiner Sammlung, von denen die Raritäten in meiner Wohnung an der Wand hängen, der Rest befindet sich aktuell aus Platzgründen in Kartons.

Können Sie sich vorstellen, dass Sie sich nach Ihrer Fußball-Karriere ganz dem Modegeschäft widmen?

Solche Gedanken kommen noch zu früh, aber vorstellbar wäre es natürlich, denn es macht sehr viel Spaß. Aber auch die Musik ist noch ein großes Hobby von mir.

Die 27 ist Ihre Trikotnummer, noch aus der Jugendzeit. Wäre inzwischen für Sie auch eine andere Nummer denkbar?

Mittlerweile nicht mehr.

Gegen Heidenheim gibt es auch ein Wiedersehen mit Niklas Dorsch. Wie haben Sie ihn während seiner Zeit bei den Bayern erlebt? Gab es gemeinsame Berührungspunkte? Er hat wohl einen guten Friseur . . .

Welche Frisur er jetzt aktuell trägt, weiß ich gar nicht, aber wenn sie mich darauf ansprechen, hat er sich sicherlich wieder was einfallen lassen. Ich bin jedenfalls gespannt auf Mittwoch. Ansonsten hat Niklas der Schritt nach Heidenheim auf alle Fälle sehr gutgetan, er hat eine sehr positive Entwicklung genommen, ist auch körperlich robuster geworden.