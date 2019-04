Zuletzt schwächelten beide Teams: Nach drei Niederlagen in Folge treffen die Sontheimer auf die Kicker aus der Landeshauptstadt, die zuletzt sogar fünf Pleiten hintereinander kassierten.

Diese Phase musste ja kommen. Nach drei Niederlagen in Serie befindet sich Aufsteiger FV Sontheim in der Nähe des Abstiegs-Relegationsplatzes – auch wenn der Vorsprung auf Bad Boll noch sechs Punkte beträgt. „Wir haben damit gerechnet, dass mal eine Delle kommt. Wir wissen, dass das Polster schmilzt, werden aber nicht in Panik verfallen“, sagt Marcus Mattick. Zuletzt hatten es die Sontheimer mit starken Gegnern zu tun, wobei sein Team in Bonlanden die Partie in zwei Minuten hergegeben habe, bedauert der Spielertrainer.

Am Sonntag (15 Uhr) hat der FVS die ambitioniert in die Saison gestartete N.A.F.I. Stuttgart zu Gast. Beim 0:7 im Hinspiel seien die Sontheimer teilweise schwindlig gespielt worden, erinnert sich Mattick. „Stuttgart ist sehr spielstark und lebt von der Technik. Ich denke aber, dass ihre Schwäche in der Defensive und Rückwärtsbewegung liegt“, erklärt der 28-Jährige. Auf jeden Fall habe der FVS mit den Stuttgartern eine Rechnung offen.

Noch verzichten muss Mattick auf Timo Gauß, der nach seiner Schulterverletzung nächste Woche ins Training einsteigen möchte. Auch Winterneuzugang Mike Marianek, der ein Praktikum beim FC Augsburg macht (und nicht beim FCH wie von der HZ zuerst vermeldet), fehlt am Sonntag aus beruflichen Gründen.

Aufgrund interner Probleme lief es bei N.A.F.I. Stuttgart zuletzt nicht wie gewünscht, sagt Trainer Damir Bosnjak. So sollen Vereinbarungen gegenüber Spielern nicht eingehalten worden sein. Dies habe einige Prozentpunkte an Leistung gekostet. Zuletzt sei die Trainingsbeteiligung aber besser geworden, sieht Bosnjak sein Team wieder auf dem richtigen Weg.

Am Sonntag sei sein Team zwar favorisiert, sagt der Stuttgarter Coach. Allerdings erwartet er ein ausgeglicheneres Spiel. „Wir müssen geduldig sein“, so Bosnjak, der andeutet, dass Stuttgart durchaus Probleme mit tief stehenden Mannschaften hat.