Beim Derby vergab die TSG Schnaitheim einen durchaus höheren als den 6:1-Sieg beim AC Milan, dessen Spieler ihren Unmut äußerten.

Obwohl der AC Milan im Kreisderby gegen die TSG Schnaitheim eine 1:6-Niederlage einstecken musste, gelang Milan mit seinem ersten gefährlichen Angriff direkt das erste Tor. Und das bereits nach fünf Spielminuten. Marko Radisic legte ideal in die Gasse auf Salvatore Lo Giudice und dieser markierte aus zehn Metern die 1:0-Führung.

Danach zogen sich die Hausherren jedoch viel zu weit zurück und übergaben den Gästen das Kommando. Jegliche Konterversuche des AC Milan wurden bereits im Keim erstickt. In der 20. Minute gab es dafür die Quittung: Die Flanke von Maximilan Dandl landete beim freistehenden Markus Schoger, der unhaltbar per Kopf den 1:1-Ausgleich erzielte.

Die TSG blieb am Drücker, doch fehlte im Abschluss die Konzentration. In der 32. Minute war es dennoch soweit, als Lukas Weireter in den Lauf von Matthias Kolb spielte und dieser zum 1:2 abschloss.

In der 35. Minute leistete sich Milans Stürmer Tobais Riek ein Revanchefoul an Sebastian Holz und kassierte die berechtigte rote Karte. Damit gerieten die ohnehin schon personell geschwächten Gastgeber gar noch in Unterzahl. Anstatt sich jetzt diszipliniert zu verhalten, verfielen Milans Spieler immer mehr ins Lamentieren und hier stand der Schiedsrichter des Öfteren im Mittelpunkt. Eine Minute vor der Pause kassierte der AC Milan durch einen Freistoß von Maximilan Dandl sogar das 1:3, wodurch bereits eine Vorentscheidung gefallen war.

Elfmeter zum 4:1 verwandelt

Nach dem Wechsel häuften sich die Unmutsäußerungen der Hausherren und neben dem Platz. Manche Kommentare waren nun wirklich Kategorie „unterste Schublade.“ Diese Stimmung wurde in der 55. Minute noch aufgeheizter, als Giosue Gammaro Schnaitheims Lukas Weireter im Strafraum leicht berührte und der Unparteiische auf Elfmeter entschied. Diesen verwandelte Matthias Kolb zum 1:4.

Der AC Milan ergab sich nun seinem Schicksal und lud die Gäste immer wieder zu Überzahl-Angriffen ein, doch die TSG nahm es nun viel zu locker und vergab ein ums andere mal. Erst in der 74. Minute ließ Matthias Kolb zwei Abwehrspieler ins Leere laufen und erzielte mit dem 1:5 seinen dritten Treffer in der Partie.

Auch die Schlussphase des Spiels lief zu locker ab, speziell der eingewechselte Thorsten Peichl hätte sein Torkonto auf Schnaitheimer Seite erhöhen können, doch es dauerte bis zur 84. Minute, ehe Markus Braig mit seinem Schuss aus zwanzig Metern den 1:6-Endstand besorgte.