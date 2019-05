Mit dem 0:0 vorige Woche in Ebersbach haben die Fußballer des FV Sontheim den Landesliga-Klassenerhalt wohl so gut wie gesichert. Zwar könnte der Aufsteiger zwei Spieltage vor Schluss theoretisch vom Fünftletzten noch abgefangen werden, doch selbst dieses Szenario wird wohl am Ende bedeutungslos sein.

Zum einen kommt von der Verbandsliga wohl kein zusätzlicher Absteiger in die Staffel 2 der Landesliga zurück, so dass es bei maximal vier Mannschaften bleiben wird, die sich in die Bezirksliga verabschieden müssen. Zum anderen droht dem Sontheimer Liga-Konkurrenten N.A.F.I Stuttgart in der kommenden Spielzeit der Entzug des Landesliga-Startrechts. Innerhalb einer Frist müssen die Stuttgarter nachweisen, dass sie eine Mannschaft stellen können und zudem über einen Spielort verfügen.

„Etwas gutzumachen“

Angesichts dieser Aspekte können die Sontheimer deshalb am Samstag (Anpfiff um 17 Uhr) gelassen ihr letztes Heimspiel gegen den TV Echterdingen bestreiten. Die Gäste befinden sich allerdings noch im Abstiegskampf, werden demzufolge sicher nichts zu verschenken haben.

Nach zuletzt acht Spielen ohne Niederlage (drei Siege, fünf Unentschieden) will der FV die Saison keinesfalls locker ausklingen lassen. „Wir werden das bis zum Ende durchziehen. Unser Ziel ist es, noch Siebter zu werden. Zudem haben wir gegen Echterdingen nach dem 0:4 im Vorrundenspiel noch etwas gutzumachen“, sagt Marcus Mattick. Der Sontheimer Trainer liebäugelt damit, dem einen oder anderen Spieler, der zuletzt knapp einen Startelf-Einsatz verpasste, gegen Echterdingen eine Chance zu geben. Thomas Grüninger