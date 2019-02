Jugendfußball A-Junioren des FCH zu Hause eine Macht

Heidenheim / Thomas Grüninger

Seit 18 Heimspielen sind die A-Junioren des FCH in der Bundesliga ungeschlagen. Beim 1:1 gegen Augsburg fiel der Ausgleich aber spät.

Wie ist Bayern München zu schlagen? Vor dem DFB-Pokalviertelfinale der Heidenheimer Zweitliga-Profis beim deutschen Rekordmeister (3. April) könnten die Schützlinge von Frank Schmidt mal bei ihren A-Junioren nachfragen. Die bezwangen nämlich vor gut einem Jahr in der Bundesliga Süd/Südwest den ruhmreichen FC Bayern mit 3:2. Das Besondere daran: Seitdem hat die U 19 des FCH kein Liga-Heimspiel mehr verloren, blieb in 18 Partien vor eigenem Publikum elf Mal siegreich und teilte sich mit dem Gegner sieben Mal die Punkte.

Umstellungen wirkten

Am Samstag gegen den FC Augsburg stand diese imposante Serie allerdings lange Zeit auf der Kippe. Gegen die bayerischen Schwaben, die nur einen Zähler weniger aufweisen als der FCH, mussten die Heidenheimer in der 22. Minute den Rückstand hinnehmen und konnten erst zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit durch Kevin Sessa ausgleichen.

„Zur Pause lagen wir zurecht zurück. Nach ein paar Umstellungen haben wir dann in der zweiten Halbzeit besser ins Spiel gefunden und letztlich verdient noch das 1:1 erzielt“, kommentierte Trainer Jens Bauer die Partie vor rund 100 Zuschauern auf dem Platz oberhalb der Voith-Arena.

In der Tabelle wahrten die Heidenheimer damit ihren siebten Platz unter den 14 Mannschaften der obersten Spielklasse, weisen mit jeweils sechs Siegen, sechs Unentschieden und sechs Niederlagen bei insgesamt 24 Punkten eine ausgeglichene Bilanz auf.

Der FCH befindet sich damit auf Kurs in Richtung Saisonziel Klassenerhalt. Bei drei direkten Absteigern ist der Ligaverbleib zum jetzigen Zeitpunkt gleichwohl noch nicht in trockenen Tüchern. Der Vorsprung zum Drittletzten, dem 1. FC Nürnberg, beträgt fünf Punkte. Acht Spieltage sind noch zu absolvieren. „Rein rechnerisch können wir noch absteigen. Aber das Schöne an unserer Position ist, dass wir es selbst in der Hand haben, weiter in der Bundesliga zu bleiben“, sagt Jens Bauer.

Mit dem bisherigen Saisonverlauf ist der Heidenheimer Coach zufrieden. In der Vorrunde habe man einige gute Ergebnisse erzielt, zwischenzeitlich gab es aber auch Schwankungen. So beeindruckend die Heimbilanz der U-19-Junioren des FCH einerseits ist, so unstet präsentieren sie sich allerdings bisweilen in der Fremde.

„Wir müssen auswärts stabiler werden“, fordert Bauer deshalb von seinen Schützlingen. Von neun Saisonspielen beim Gegner wurden lediglich zwei gewonnen, sechs gingen verloren, davon fünf in Serie. Die höchste Niederlage gab es bei der TSG Hoffenheim (1:5), die der FCH am kommenden Sonntag um 14 Uhr zum Rückrundenspiel empfängt. Immerhin konnten die Heidenheimer bei ihrem jüngsten Auswärtsauftritt wieder einen Punkt entführen (0:0 bei den Stuttgarter Kickers).

Zwei im Profikader

Leistungsträger bei den U-19-Junioren sind regelmäßig auch Gökalp Kilic und Kevin Sessa, die bereits dem Kader der Zweitliga-Profis angehören. Kilic traf in dieser Saison bereits acht Mal für die A-Junioren. Jonas Brändle, der gemeinsam mit Torhüter Diant Ramaj das Wintertrainingslager in Spanien mit den Schützlingen von Frank Schmidt mitmachen durfte, konnte sich dreimal in die Torschützenliste eintragen.

Jens Bauer macht die Arbeit mit den A-Junioren nach wie vor viel Freude. „Die Jungs arbeiten sehr engagiert. Es macht Spaß, ihre Entwicklung mitzuerleben“, sagt der Trainer, dessen Vertrag noch bis 2021 läuft.

FCH: Ramaj - Swiderski, Gölz (53. Gueli), Hellmann, Ender, Sessa, Owusu (64. Mollo), Kilic, Stark, Ramusovic, Brändle