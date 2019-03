Vor dem Derby gegen die TSG Nattheim beklagt Gerstettens Trainer Sebastian Knäulein viele Ausfälle.

Es könnte wahrlich besser laufen für den VfL Gerstetten. Zwar hat die Mannschaft um Sebastian Knäulein das vergangene Spiel gegen Waldhausen gewonnen, die Partie brachte aber auch zwei Verletzte und eine Gelb-Rote Karte mit sich. So muss Knäulein am Sonntag (15 Uhr) beim Derby bei der TSG Nattheim definitiv auf seinen Mittelfeldakteur Marcel Kässmeyer verzichten, der sich wohl einen Muskelfaserriss zugezogen hat, und außerdem um den Abwehrspieler Stefan Fallabeck bangen, der gefoult worden war.

Erwischt hat es den Oberschenkel direkt oberhalb vom Knie, Knäulein spricht von einer Prellung des Muskels und einem Bluterguss, der erst mal rausmüsse. „Das wird richtig eng fürs Wochenende.“ Adrian Seibold indes, ebenfalls aus der Abwehr, hat selbst gefoult und ist gelb-rot-gesperrt. „Wir kommen auf dem Zahnfleisch daher“, beklagt Knäulein angesichts des dünnen Kaders. Vielleicht reaktiviere er Verteidiger Matthias Häcker, um zumindest einen Ausfall zu kompensieren.

Schlechte Erinnerung ans Hinspiel

Noch bitterer für Gerstetten ist, dass die personelle Situation beim Hinspiel ebenso schlecht war. Knäuleins Truppe musste sich daheim mit 0:1 gegen Nattheim geschlagen geben und hätte eigentlich noch eine Rechnung offen.

Davon geht zumindest Nattheims Trainer Klaus Beyrle aus, der ein „anspruchsvolles Spiel“ erwartet. Erwartet hätte er aber auch, dass die personelle Situation bei Gerstetten diesmal etwas besser ist. „Trotz des Abgangs von Edis Yoldas (jetzt in Neresheim) hat Gerstetten eine richtig gute Offensive und ist stark im Umschaltspiel. Es wird schwer, das in den Griff zu kriegen“, ist Beyrle überzeugt.

Auch Knäulein ist trotz der widrigen Umstände noch guter Dinge. „Wir können mit jeder Mannschaft mithalten, viele Spiele haben wir nur knapp verloren“, betont er. Zudem sei die Stimmung durch den Sieg vergangene Woche viel besser geworden. „Das war enorm wichtig, weil wir nicht so tief unten hineinrutschen wollen.“ Derzeit steht Gerstetten auf dem zehnten Tabellenplatz. Nattheim ist nach dem Sieg gegen Unterkochen Tabellenzweiter, will das aber nach wie vor ausklammern. „Das ist nur eine Momentaufnahme“, beteuert Trainer Beyrle.

Auch er und sein Trainerkollege Thomas Lieb wissen übrigens noch nicht, ob alle ihre Akteure fit sein werden – einen Ausfall gebe es ziemlich sicher.

„Brümmer und Schürle ausschalten“

Knäulein und seine Mannschaft wollen sich auf den Toptorjäger der Bezirksliga, Patrick Brümmer, und auf Robin Schürle, der ein „Schlüsselspieler“ sei, konzentrieren. „Die gilt es auszuschalten“, so Knäulein. Mit in seine Vorbereitung bezieht er außerdem ein, dass der Rasen in Nattheim, so wie vor zwei Wochen, noch immer etwas schwer bespielbar sein könnte. „Wir kommen übers Passspiel und nicht gern über lange Bälle, aber wir müssen mal sehen, was der Rasen hergibt.“

Beide Mannschaften haben am Freitag ihr Abschlusstraining, um sich optimal aufs Derby vorzubereiten. Beyrle freut sich schon drauf, und Knäulein hegt Hoffnung: „Ich rechne mir schon etwas aus.“

Neben dem Derby zwischen der TSG Nattheim und dem VfL Gerstetten empfängt ebenfalls am Sonntag um 15 Uhr der AC Milan den FV Unterkochen. Tabellenführer SV Neresheim tritt beim Tabellenschlusslicht FC Ellwangen an und die TSG Schnaitheim hat die SG Kirchheim zu Gast.