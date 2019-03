Fußball-Landesliga 1:0-Auswärtserfolg für den Aufsteiger FV Sontheim

Weilheim / Markus Benz

Daniel Gentner erzielt für den FV Sontheim das Tor des Spiels beim TSV Weilheim/Teck. Damit bleiben die Brenztäler zum ersten Mal auswärts ohne Gegentreffer.

Hochzufrieden konnte man beim FV Sontheim mit dem Wiederbeginn der Liga nach einer dreimonatigen Winterpause sein. Beim Tabellenschlusslicht TSV Weilheim/Teck gelang dem Aufsteiger ein knapper 1:0-Auswärtserfolg. Dabei blieben die Sontheimer zum ersten Mal in dieser Spielzeit auf fremdem Boden ohne Gegentreffer.

Die erste Möglichkeit gehörte den engagiert spielenden Gastgebern. Einen Flachschuss aus halblinker Position konnte FV-Schlussmann Manuel Renner gerade noch um den Torpfosten lenken (10. Minute).

Philipp Schmid wieder dabei

Trotz sechsmonatiger Spielpause aufgrund seines studienbedingten USA-Aufenthalts war Sontheims Torjäger Philipp Schmid gleich wieder auf Betriebstemperatur und hatte in der 16. Minute die erste Sontheimer Chance. Von Spielertrainer Marcus Mattick überlegt in Szene gesetzt, scheiterte Schmid aber aus zwölf Metern am glänzend reagierenden Weilheimer Torhüter Jonas Schmidt.

Nur eine Minute später führte der nächste Sontheimer Angriff schon zum Tor des Tages. Nach einer Hereingabe von Schmid ließ Sontheims Kapitän Christoph Renner den Ball geschickt durch, weshalb Daniel Gentner gegen Weilheims völlig überraschte Defensive ohne Probleme aus fünf Metern einschießen konnte.

Chancen auf beiden Seiten

Nachdem Torhüter Manuel Renner zwei gefährliche Weitschüsse von Weilheims Can Yilmaz in der 28. und 38. Minute parieren konnte, bot sich dem FV vor dem Seitenwechsel noch zweimal die Möglichkeit, die Führung auszubauen. Zunächst scheiterte Schmid mit seinem Schuss aus 20 Metern am erneut glänzend reagierenden TSV-Keeper Schmidt (38.) und eine Direktabnahme von Christoph Renner verfehlte das Weilheimer Gehäuse nur knapp (40.).

Großes Glück hatte Sontheim unmittelbar nach dem Seitenwechsel. Nachdem ein Weilheimer Stürmer in der 46. Minute völlig unbedrängt aus knapp zehn Metern zum Abschluss kam und Sontheims Torhüter Manuel Renner schon geschlagen war, konnte Gentner den Ball in höchster Not auf der eigenen Torlinie noch abblocken.

Hitzige Schlussphase

Nach diesem turbulenten Auftakt in die zweite Halbzeit brachten beide Mannschaften im Anschluss kaum noch erwähnenswerte Offensivaktionen zustande. Erst in der 80. Minute wurde es vor Sontheims Tor nochmals gefährlich, als Manuel Renner noch einen platzierten Flachschuss von der Strafraumgrenze parieren musste.

In einer hitzigen Schlussphase behielten die Gäste nun die Übersicht und brachten die Führung sicher über die Zeit.

Überaus zufrieden mit dem Auftritt seines Teams war Spielertrainer Marcus Mattick. Trotz einer verletzungs- und witterungsbedingt holprigen Vorbereitung zeigte sich seine Mannschaft kämpferisch und auch läuferisch in guter Verfassung und konnte so diesen überaus wichtigen Auswärtssieg einfahren.

Am kommenden Sonntag, 10. März, haben die Sontheimer den Tabellen-13. TSV Neu-Ulm zu Gast (15 Uhr). Die Mannschaft des ehemaligen FCH-Spielers Ünal Demirkiran ist mit einer 1:2-Heimniederlage gegen Weilimdorf ins neue Jahr gestartet.