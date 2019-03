Der SV Oberdischingen durfte nach der Winterpause erstmals einen Sieg bejubeln. Im Kellerduell bei Türkgücü Ehingen setzte sich der SVO verdient mit 3:0 durch. Das Team feierte im Spielerkreis den „Sechs-Punkte-Sieg“ gegen einen direkten Konkurrenten. „Wir wollten die drei Punkte und die haben wir. Ein verdienter Sieg“, freute sich SVO-Trainer Markus Schmid. Türkgücü kam zunächst besser in die Partie und war über Standards gefährlich. Das 0:1 resultierte aus einem Einwurf. Nach der Pause waren die Gäste erneut effektiver und machten aus drei Chancen zwei Tore. Innerhalb von 40 Sekunden war die Partie mit einem Doppelschlag dann quasi entschieden. Zuerst schob Julian Albrecht nach einem hohen Ball an TSV-Schlussmann Serdar Sanacak vorbei (50.). Türkgücü wirkte geschockt, denn direkt nach Wiederanpfiff eroberten die Gäste den Ball und Philipp Seiler köpfte nach einer Flanke zum 0:3 (51.) ein.

Tabellenführer Öpfingen konnte mit dem ungefährdeten 4:0-Sieg gegen Kirchen das Polster auf die Verfolger vergrößern. Robin Stoß traf doppelt. „Es war wichtig, dass wir nach der ersten Saisonniederlage wieder in die Erfolgsspur gefunden haben. Wir waren über 90 Minuten dominant. Kirchen war nach vorne harmlos“, berichtet Steffen Lehmann. Keinen Sieger gab es in Griesingen, wo sich die SGG und der Ringingen 1:1 trennten. „Ringingen hat zwei, drei hundertprozentige Chancen liegen lassen, eine davon kurz vor Schluss. Wir sind daher mit dem Punkt zufrieden“, sagt Daniel Ströbele. Munderkingen verlor gegen Donaurieden mit 0:1. „Das war heute die schlechteste Leistung von uns, die ich in den letzten zwei Jahren gesehen habe“, fällte Felix Schelkle ein hartes Urteil. Nach dem 0:1 durch Felix Baur (42.) war kein Aufbäumen der Gastgeber gegen die Niederlage erkennbar. Da seien auch Fitness-Rückstände verantwortlich gewesen. Für den FC Schelklingen/Alb war es ein gebrauchter Sonntag-Nachmittag. Betzenweiler setzte sich mit 3:0 durch. „Sie waren cleverer und haben wenig zugelassen. Wir hatten nur zwei, drei Chancen im ganzen Spiel. Nach zwei Unentschieden und dieser Niederlage bin ich enttäuscht“, gab Wilfried Staiger zu.

Einen harten Kampf lieferten sich Ertingen/Binzwangen und Schelklingen/Hausen. Den 0:1-Rückstand hatte Philipp Schleicher (60.) ausgeglichen. Hausen drückte danach auf den Siegtreffer, traf aber nur den Pfosten. Nach zwei Gelb-roten Karten gegen die Gäste war Ertingen am Drücker und erzielte den späten 2:1-Siegtreffer (90.), der nach einem Eckball aus dem Getümmel heraus fiel. „Da waren kuriose gelbe Karten auf beiden Seiten dabei“, gab Christian Jäggle zu.