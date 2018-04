Fußball-Bezirksliga Zwischen Doppelspieltag ein Abstecher auf dem Wasen

Next

Zwei Trainer, zwei völlig unterschiedliche Blickrichtungen und Perspektiven. Ömer Telci (links) verlässt den designierten Absteiger TSV Obere Fils im Sommer, Jasko Suvalic führt den SC Geislingen zurück in die Landesliga. © Foto: Fotos: Thomas Madel

Geislingen / Von Thomas Friedrich

Die Interimslösung bleibt eine solche. Ömer Telci stieg im Januar bei Bezirksliga-Schlusslicht TSV Obere Fils ein und unterschrieb zunächst nur für ein halbes Jahr. Mehr wird’s auch nicht. Vorige Woche einigten sich der Trainer und die Vereinsleitung, das Engagement im Sommer zu beenden.

Bislang wartet die Mannschaft in der Rückrunde noch auf ihren ersten Punktgewinn, Telci hatte sich bei Amtsantritt deutlich mehr versprochen und zuletzt ohnedies mit seinem Ausstieg zum 30. Juni kokettiert. Auch der Verein hat sich jetzt „für einen Neuanfang“ mit einem anderen Coach ausgesprochen, gibt Telci die Stimmungslage wieder. Die meisten Spieler wollen den Weg in die Kreisliga A mitgehen, einige wenige beenden ihre Karriere nach der Saison.

Das ist auch schon die einzige Gemeinsamkeit mit dem sonntäglichen Gegner. Auch beim SC Geislingen hat das Gros der Mannschaft schon verlängert. Die Mettang-Brüder beenden ihre Karriere, ein weiterer Abgang ist zudem fix. Dessen Bekanntgabe will der SC dem künftigen Verein überlassen.

Der Trainer bleibt im Amt. Jasko Suvalic ist dabei, die Mannschaft zurück in die Landesliga zu führen. Dabei soll der Tabellenletzte nicht zum Stolperstein werden. Obere Fils hat ohnedies nur geringe Hoffnung, am Sonntag um 15 Uhr auf die leichte Schulter genommen zu werden. „Nur wenn der SC mit Halbgas spielt“, sieht Telci eine Chance für sein Team. Er geht aber davon aus, dass die Geislinger „alle heiß auf die Meisterschaft“ sind.

Darin kann ihn der Kollege nur bestätigen. Seine Mannschaft, sagt Suvalic, habe „noch nie einen Gegner unterschätzt“. Damit das auch gegen das vermeintlich chancenloseste Team der Liga so bleibt, will er seine Zöglinge am Sonntag nochmals zu Ernsthaftigkeit mahnen – „so wie das alle Trainer tun“.

Am Dienstag muss der SC schon wieder ran, dann geht’s um 15 Uhr im Spitzenspiel gegen Verfolger SG TT Göppingen. Einen echten Ruhetag zwischen den beiden Auftritten gibt’s nicht, am Montag fährt die Mannschaft ohne Trainer zum Frühlingsfest auf den Wasen. Suvalic vertraut voll und ganz der Eigenverantwortung seiner Spieler. Er traut den meisten von ihnen ohnehin zu, zwei Mal binnen drei Tagen eine Topleistung abzurufen. Nur für den verletzten Dominik Schöll (Knieprobleme) gilt das nicht.

Telci will mit den Seinen die völlig missglückte Saison nur noch „anständig zu Ende bringen“ und sich „so teuer wie möglich verkaufen“. Am Sonntag im Eybacher Tal könnte er mit einer knappen Niederlage prima leben – Suvalic auch.

Dem SC-Coach geht’s ausschließlich um die Meisterschaft, und für die bringt auch ein 1:0-Sieg „die maximale Punktzahl“. Suvalic wäre daher mit einem solchen Ergebnis „absolut zufrieden“, aber vielleicht wollen seine Spieler vor dem Wasen-Ausflug noch ein bisschen mehr.