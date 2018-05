Fußball Zwei Teams, die gern nach vorne spielen

Göppingen / Andreas Böhringer

Tabellarisch geht es weder für den FV Ravensburg (53 Punkte, 61:43 Tore) noch für den Göppinger Sportverein (48 Punkte, 64:49 Tore) um etwas, so dass beide Teams unbeschwert aufspielen können. Ein Blick auf das Torverhältnis verrät, dass die Kontrahenten gerne den Weg nach vorne suchen und sich die Fans auf eine attraktive Begegnung freuen dürfen. Von einem Erfolg ist Isaac Houssou überzeugt, „wenn wir die Fehler abstellen“. Dabei bezieht er sich auf die „im Endeffekt verdiente“ 3:5-Pleite beim Bahlinger SC, als sich der SV zuletzt einige einfache Fehler leistete „und wir nicht das gezeigt haben, was uns stark macht“.

Bereits zu Verbandsliga-Zeiten waren die Vergleiche mit Ravensburg immer eng und umkämpft. Oft stand auch Houssou auf dem Feld und erhielt viele Einsätze, doch die Einsatzzeiten sind seit dem Aufstieg weniger geworden. „Natürlich will man immer spielen, aber ich akzeptiere es, wenn andere besser sind“, erklärt der 1,95 Meter große Innenverteidiger und kann die Entscheidungen des Trainers nachvollziehen. Hinter Kapitän Oliver Stierle und Marc Mägerle bleibt meistens nur der Platz auf der Bank: „Ich bin nicht sauer. Marc hat mir in gewissen Situationen Spielerfahrung voraus, Oli ist ein Vorbild, von dem ich mir einiges abschauen kann. Ich wurde im letzten Jahr an beiden Knien operiert und konnte die Vorbereitungen nicht komplett mitmachen. Ich bin noch jung, will vollends fit werden und mich verbessern.“ Trotz der Reservistenrolle verschwendet der Rechtsfuß keinen Gedanken an einen Wechsel: „Das Interesse anderer Klubs ist da, aber es gibt für mich keinen Grund, hier wegzugehen“, sagt der Bayern-Fan, der sich beim Sportverein überaus wohl fühlt und auch privat hier verwurzelt ist. Daneben studiert er seit drei Jahren Fitness-Ökonomie in Stuttgart und will das Studium in einem Jahr abschließen.

Der großgewachsene und körperlich robuste Houssou nennt Jerome Boateng und Vincent Kompany als Vorbilder auf seiner Position, „sie bringen alles mit, was man als Innenverteidiger braucht“. Bei Partien, die er im Fernsehen verfolgt, schaut er besonders auf die Innenverteidiger und deren Verhalten im Spielaufbau und in den Zweikämpfen. „Selbst muss ich am Antritt auf den ersten Metern arbeiten“, gesteht er und soll laut Gianni Coveli seinen Körper in den direkten Duellen mehr einsetzen. „Gianni sagt immer, ich bin zu lieb in den Zweikämpfen. Er sagt, ich solle es wie Oli Stierle machen und den Ball mit dem Gegner weggrätschen.“

Houssou ist der einzige Akteur im Kader, der es in den letzten Jahren aus der eigenen Jugend in die erste Mannschaft schaffte. Trotz seiner erst 22 Jahre gehört Houssou deshalb zu den dienstältesten Spielern und hat die Entwicklung des Traditionsklubs hautnah miterlebt. „Als ich in der Jugend spielte, war noch die alte Gaststätte da“, bezieht er sich auf jene Veränderung, die direkt ins Auge fällt. Doch eigentlich sei in allen Bereichen etwas passiert: „Die Fortschritte sind enorm und ich sehe die weitere Entwicklung weiterhin positiv, weil viele Leute im Umfeld daran arbeiten und die Mannschaft viel Hilfe bekommt. Alle wollen vorwärts kommen, der Klub steht nicht still. Für uns Spieler gilt es, dafür auf dem Rasen etwas zurückzugeben.“ Andreas Böhringer