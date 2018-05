Fußball Zwei Neue für den SC Geislingen

Geislingen / Frank Höhmann

Groß aufgerüstet wird beim SC Geislingen nach dem Aufstieg in die Fußball-Landesliga nicht. Der Club vertraut seinem jetzigen Kader. „Die Spieler sind weiter als vor dem Abstieg. Das Jahr in der Bezirksliga hat sie zusammengeschweißt. Ich hoffe, dass das die notwendigen Prozentpunkte herauskitzelt, die vor zwei Jahren gefehlt haben“, sagt Abteilungsleiter Andreas Strehle.

Spielerisch war der SC den anderen Landesligisten oftmals ebenbürtig. Woran es haperte, war die Chancen-Verwertung. Weshalb der Abgang von Marcel Mettang schmerzen könnte. Der 31-Jährige, der kürzer treten wird, glänzt als Ballverteiler und Vollstrecker. So ruhen die Hoffnungen nun auf Marcel Mädel und Matariz Darboe. Mädel ist mit 15 Treffern der Geislinger Top-Torjäger, Darboe fand sich zuletzt immer besser zurecht, muss aber noch lernen, seinen Körper geschickter einzusetzen. „Mit Volk, Ceküc, Feldmeier, Müller, Petricevic, Orlando und Grupp haben wir viele Spieler, die die Landesliga bestens kennen und nach dem Abstieg Verantwortung übernommen haben.“

Außer Marcel Mettang werden in der neuen Runde dessen Bruder Mario Mettang (Familie), Fabian Ammon (wird spielender Co-Trainer beim Landesligisten TSV Bad Boll), Gianluca D‘Onofrio (schloss sich bereits vorzeitig dem Landesliga-Tabellenführer FC Heiningen an), Sezgin Karabiyik (rückt ins Trainerteam auf) sowie Tolunay Sahin und Yunus Polat, die sich im Perspektivteam beweisen sollen, nicht mehr am Ball sein.

Ganz ohne Neuverpflichtungen geht es dann aber doch nicht: Yannick Ruther, der ältere Bruder von Innenverteidiger Lennart, und Melih Karahan wechseln vom FTSV Kuchen ins Eybacher Tal. „Sie wollen bei uns den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung machen“, sagt Strehle. Yannick Ruther hat in der laufenden Saison für Kuchen zwölf Tore erzielt und war auch beim 2:1-Sieg gegen den SC erfolgreich, der ersten Saisonniederlage der Geislinger. Der 22-Jährige ist vorne variabel einsetzbar. „Ob rechts oder links oder im Sturmzentrum, das spielt keine Rolle“, sagt er.

Karahan ist noch vorwiegend für die U 19 im Einsatz, mit der er den Aufstieg in die Verbandsstaffel anpeilt. Er kam aber auch mehrfach in der Bezirksliga zum Einsatz und wirbelt am liebsten auf links. Der 19-Jährige, der eine Ausbildung zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik macht, weiß, was ihn in der neuen Liga erwartet: „Das Tempo ist um einiges höher, auch körperlich geht es härter zur Sache.“ Darum will er in derVorbereitung (Start 9. Juli) vor allem an Athletik und Robustheit zulegen, um sich in den Zweikämpfen behaupten zu können.