„Das ist bitter, richtig bitter“: Yannick Ruther war bedient. Für den Schützen des zweiten Tores und seine Teamkameraden des SC Geislingen fühlte sich das 3:3 (2:1) im Heimspiel gegen den TSGV Waldstetten wie eine Niederlage an.

Der SC hatte 2:0 geführt, die ersten beiden Tore wunderbar herausgespielt. Nach dem 2:2 ging er erneut in Führung, fing sich aber noch den Ausgleich ein.

Zum dritten Mal hatte Waldstetten nach einer Standardsituation getroffen und den überlegenen SC aus allen Siegträumen gerissen. „Es tut weh, nach dieser Leistung nur mit einem Punkt rauszugehen“, musste Geislingens Trainer Jasko Suvalic das zuvor Gesehene erst einmal sacken lassen. Für Abteilungsleiter Andreas Strehle stand außer Frage, zwei Punkte verschenkt zu haben.

SC tritt mit drei Mann in der Verteidigung an

Suvalic hatte sich im Verfolgerduell für eine Dreierkette mit Jan-Philipp Klein in der Mitte, Yasin Ceküc auf der rechten und Julius Bäumel auf der linken Seite entschieden. Dafür mussten Manuel Heinzmann und Geburtstagskind Dominik Schöll auf der Bank Platz nehmen. Die offensive Ausrichtung vervollständigten die beiden gemeinsam im Sturm aufgebotenen Yannick Ruther und Marcel Mädel. Kapitän Nicola Orlando rückte auf den rechten Flügel, seinen Part im offensiven Mittelfeld übernahm nach überwundener Verletzung Pascal Volk.

Orlando steigerte sich wie alle seine Mitstreiter im Vergleich zum Echterdingen-Spiel deutlich und leitete vor 300 Zuschauern die Tore zum 1:0 und 2:0 ein. Zunächst schloss Volk, der sich klasse freigelaufen hatte, perfekt ab (20.). In der 37. Minute war Ruther erfolgreich, der die Vorlage von Mädel verwertete. Ruther ließ in der 29. Minute die dickste Gelegenheit aus, als er aus drei Metern drüberschoss. Vier Minuten vor der Pause kam Jonas Kleinmann im Geislinger Strafraum nach einem Freistoß an den Ball und verkürzte.

Gäste-Coach lobt Moral seiner Schützlinge

Nach dem Wechsel nutzte der für den verletzten Jannik Rummel eingewechselte Kevin Börngen die Schwächen der SC-Abwehr bei ruhenden Bällen zum 2:2 aus. Wieder war dem Treffer ein Freistoß vorausgegangen. „Es war sehr schwer, auf dem Platz zu spielen. Das hat der SC besser gemacht, wir haben uns bei Zuspielen versteckt. Moral und Einstellung meiner Mannschaft haben aber gestimmt“, sagte Gästecoach Mirko Doll. Aber der SC hielt dagegen und ließ sich vom Ausgleich nicht unterkriegen. Volk setzte nach Unstimmigkeiten in der Waldstetter Hintermannschaft entschlossen nach und nickte eine Hereingabe von Bäumel zum 3:2 ein (68.). „Danach hätten wir umstellen und mit Heinzmann und Schöll zwei Spieler für die Defensive bringen müssen, die die Dinger hinten rausköpfen“, ärgerte sich Strehle. So nahm das Unheil aus SC-Sicht seinen Lauf: Mädel vergab in der 73. Minute das 4:2 und der vor der Linie frei zum Kopfball kommende Mario Rosenfelder bedankte sich acht Minuten vor Schluss mit dem 3:3. „Wir kriegen gerade generell zu viele Gegentore“, weiß Yasin Ceküc, wo der Hebel anzusetzen ist. Bekommt der SC das Problem nicht in den Griff, ist die Chance auf Rang zwei bald dahin.

SC GEISLINGEN: Pangerl – Ceküc, Klein, Bäumel, Grupp, Petricevic, Orlando, Karahan (87. Schöll), Volk, Ruther (75. Mohammed), Mädel.