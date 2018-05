Fußball Ziesche bleibt Rot-Schwarz weiter treu

Göppingen / ab

Nach Gent Cerimi und Domenico Botta ist Max Ziesche der dritte Akteur, der bis 2020 in Göppingen bleibt. „Mir gefällt es super beim Sportverein, das Umfeld ist klasse“, ist der 25-Jährige von seiner Unterschrift überzeugt, auch wenn seine Einsatzzeiten in der Rückrunde weniger geworden sind. „Botta ist sehr gut in Form und Gianni setzt auf seine Erfahrung“, sagt er über seinen Konkurrenten im Sturmzentrum und zieht Motivation aus dieser Situation: „Da heißt es für mich eben, noch mehr zu arbeiten.“ Diese Worte beschreiben Ziesches vorbildliche Einstellung treffend, der Rechtsfuß gibt immer 100 Prozent: „Laufen und kämpfen gehören zu meinem Spiel. Darüberhinaus muss ich lernen, am Ball mehr Ruhe reinzubekommen und bessere Entscheidungen zu treffen, damit meine Effizienz insgesamt höher wird.“

Ziesche kam 2016 vom FC Heiningen an die Hohenstaufenstraße und ist zufrieden: „Die Oberliga war ein großer Schritt für mich, aber ich habe es mir zugetraut. Ich habe mich weiterentwickelt wie das gesamte Team und denke, dass wir noch nicht am Ende dieser Entwicklung sind.“ Dies kann die Mannschaft von ­Gianni Coveli heute (15.30 Uhr) beim FSV Bissingen untermauern. Obwohl es tabellarisch für beide Klubs um nichts mehr geht, hält Ziesche fest: „Die Vergleiche mit Bissingen haben sich in den letzten Jahren zu einem Prestige-Duell entwickelt. Gianni war dort ja Coach und er hat uns in der Abschlussbesprechung auch extra motiviert.“ Nach Ziesches Zusage ist beim Sportverein aus dem aktuellen Aufgebot noch die Zukunft von Shaibou Oubeyapwa, Nebih Kadrija, Francis Ubabuike und Franco Petruso ungewiss, denn die Kontrakte dieses Quartetts laufen aus. ab