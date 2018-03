Fußball-Bezirksliga Ziel vier Punkte, strittig nur die Verteilung

Kuchen/Wiesensteig/Mühlhausen / Thomas Friedrich

Von wegen besinnliche Feiertage. Da die Bezirksliga-Fußballer dank Wintereinbruchs zur Unzeit frei hatten, müssen sie über Ostern nachsitzen. Der FTSV Kuchen und der TSV Obere Fils wünschen sich aus den beiden Partien heute und am Ostermontag jeweils vier Punkte – nur über die Verteilung sind sie uneins.

Am Montag um 15 Uhr treffen die beiden in einem Abstiegsduell im Ankenstadion aufeinander. Ömer Telci setzt klare Prioritäten, wie sich die vier Zähler für seinen TSV Obere Fils zusammensetzen sollen. Heute Abend ein Unentschieden gegen Neuhausen und am Sonntag im Derby drei Punkte. Ein paar Mitkonkurrenten hat der Tabellenletzte gerade noch in Sichtweite. Auf Kuchen sind’s schon 15 Punkte Rückstand. „Wenn die sich noch weiter von uns absetzen, sieht’s trübe aus“, sagt Telci.

Kollege Martin Braunmiller hat ebenfalls klare Vorstellungen, wie der FTSV zu den angestrebten vier Zählern gelangt: Heute auf dem Kunstrasen in Neuffen gegen den Tabellenfünften SGEH ein Remis, am Montag ein Sieg. Die SGEH hat von 19 Spielen nur drei verloren, Braunmiller weiß, was die Seinen erwartet. Das 6:2 gegen Neckartailfingen gab „richtig viel Selbstvertrauen“. Gegen ein Topteam wie die SGEH müssen die Seinen aber defensiv „kompakter sein“ als zuletzt. Wer auch kommende Saison Bezirksliga spielen will, sagt Braunmiller, „sollte schon den Anspruch erheben, zu Hause gegen Obere Fils zu gewinnen“. Zumal Offensivkraft Sezer Güler seine Verletzung auskuriert hat, es fehlt nur noch Edgar Krist. Bei Obere Fils ist Sandro Hensel wieder ins Training eingestiegen, nach langer Verletzungspause aber noch keine Option für den Kader. Michael Allmendinger, in Donzdorf früh mit einer Wadenverletzung raus, hat am Dienstag schon wieder trainiert und will heute spielen so weit die Wade trägt.

Für den FTSV wären vier Punkte aus den kommenden zwei Spielen ein großer Schritt zur Rettung, für Obere Fils geht’s um die letzte Chance, das Fünkchen Hoffnung am Leben zu halten. Gibt’s über Ostern nicht mindestens vier Zähler, „dann können wir’s knicken“, sagt Trainer Telci realistisch.