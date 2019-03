Fußball-Verbandsliga x

Heiningen / Von Markus Munz

Ein Blitzstart und der Premierentreffer des eingewechselten Neuzugangs Tim Roos mit dem ersten Ballkontakt haben dem FC Heiningen einen erfolgreichen Auftakt in die Rückrunde der Fußball-Verbandsliga beschert. Mit dem verdienten 2:1 (1:0) vor 120 Zuschauern über Calcio Leinfelden-Echterdingen vergrößerte die Mannschaft von Trainer Denis Egger ihren Vorsprung auf die Abstiegsränge auf neun Punkte.

„Jeder Spieler hat sich heute voll reingeschmissen“, freute sich der 30-jährige Coach, dessen Team vor allem in der ersten Hälfte das Geschehen beherrschte. „Da waren wir nur Zuschauer“, monierte demgegenüber Calcio-Trainer Francesco Di Frisco, „in der zweiten Hälfte haben wir mehr Paroli geboten, aber insgesamt heute verdient verloren.“

Die Heininger gingen mit der ersten Offensivaktion sofort in Führung. Zunächst scheiterte Lennart Zaglauer an Gästetorwart Henning Bortel, der auch die Nachschuss-Bogenlampe von Mike Tausch noch von der Linie kratzte. Den Abpraller beförderte Kevin Gromer per Kopf zum 1:0 ins Tor (2.). „Der überragende Start war natürlich wichtig, danach haben wir eine starke erste Hälfte gespielt und nichts zugelassen“, erklärte der Torschütze, „wenn der letzte Pass nach vorne noch besser ankommt, können wir schon früher auf das zweite und sogar dritte Tor gehen.“

Gromer selbst hätte seinem fünften Saisontreffer den nächsten folgen lassen können, sein Abschluss nach schöner Ballmitnahme geriet in der 10. Minute aber nicht zwingend genug. Andre Kriks setzte den Ball nach einer halben Stunde übers Tor und säbelte im zweiten Durchgang an der Hereingabe von Gianluca D’Onofrio vorbei (55.). Nach erneut schnellem Heininger Umschalten und Pass von Gromer verpasste auch Benjamin Kern den zweiten Treffer, er schoss aus zentraler Position in die Arme von Bortel (63.). Der beste Calcio-Akteur parierte auch den Heber des eingewechselten Dominik Mader (84.).

Das 2:0 war somit Winter-Neuzugang Tim Roos vorbehalten. Gerade eingewechselt, hielt er am kurzen Pfosten den Kopf in eine Ecke von Kern und traf in der 86. Minute mit seiner ersten Ballberührung. Der FC Heiningen musste allerdings noch zittern, weil er drei Minuten später auf der linken Abwehrseite nicht gut verteidigte und Rene Brunner zum Anschluss traf. „Da hatten wir ein kurzes Deja-vu“, gab Kevin Gromer zu. Im Hinspiel hatte Heiningen ebenfalls schon 2:0 geführt und Calcio in den Schlussminuten noch ausgeglichen.

Als ein Echterdinger in der Nachspielzeit wiederum zum Freistoß aus gefährlicher Position antrat, hielten die FCH-Anhänger deshalb besonders den Atem an. Doch die Geschichte wiederholte sich am Samstag nicht, Marius Funk konnte den Flachschuss aufnehmen. „Das war absolut verdient und eine starke kämpferische Leistung“, fand Gromer, „so muss der Weg weitergehen.“

FC Heiningen: Funk – Klack (67. Lopes Silva), Ruther, Reichert, Rössler, D’Onofrio (85. Roos), Tausch, Kern, Gromer (81. Gümüssu), Kriks (74. Mader), Zaglauer.