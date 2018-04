Fußball-Oberliga Williger Geist besiegt müden Körper

Göppingen / Von Andreas Böhringer

Es war schwere Kost, was die Zuschauer in den ersten 45 Minuten geboten bekamen. Das Oberliga- Duell zwischen dem SV Göppingen und dem Karlsruher SC II erinnerte eher an einen Kreisliga-Kick, in dem die Spieler Tempo durch Fehlpässe ersetzten. „Wir haben es nicht gut gemacht und hatten größte Probleme“, fand Gianni Coveli. Der SV-Trainer führte nach fünf Partien binnen 14 Tagen mildernde Umstände an: „Die Jungs sind fertig. Sie wollten, aber das war bei den hohen Temperaturen wahnsinnig schwierig.“ Aufgrund des Kräfteverschleißes setzte Coveli zunächst auf ballsichere Akteure und wollte das Tempo kontrollieren, die vielen einfachen Fehler machten diesen Plan zunichte.

Nach einem Ballgewinn passte Dicklhuber von der Grundlinie nach innen, doch Kadrija produzierte vor dem leeren Tor ein Luftloch (10.), im Gegenzug machte es der KSC besser. Nach einem langen Ball legte Batke vor dem Tor quer auf Karaahmet, der mühelos einschob. „Wir haben die Riesenchance zum 1:0, dann hätten wir vielleicht Ruhe reingebracht“, kommentierte Coveli diese Szenen, „dann greift die Abseitsfalle nicht und wir sind dem Rückstand hinterher gelaufen.“ Bei einem Pfostentreffer von Batke hatten die Gastgeber Glück, nicht höher hinten zu liegen.

Coveli suchte mit den Einwechslungen eines offensiven Quartetts nach der Pause den Weg nach vorn. Der 47-Jährige lag mit seinen Maßnahmen goldrichtig, seine Schützlinge drehten richtig auf und agierten wesentlich zielstrebiger. Es bedurfte aber einer Standard-Situation, um den Knoten zu lösen: Oubeyapwa ließ einen Dicklhuber-Freistoß abtropfen und Domenico Botta hämmerte den Ball aus zehn Metern unter die Latte (68.). Einen sehenswerten Spielzug über mehrere Stationen vollendete wiederum Botta zum 2:1 (75.), doch der KSC schlug durch einen unhaltbaren Distanzschuss von David Veith zurück (82.).

„Wir haben auch nach dem 2:2 dran geglaubt und wollten uns mit einem Unentschieden nicht zufrieden geben“, erklärte Coveli, der mit Max Ziesche in der Schlussphase den entscheidenden Akteur brachte. Der Stürmer holte zunächst den von Dicklhuber verwandelten Strafstoß heraus (88.) und leistete zum 4:2 die Vorarbeit. Er ließ einen Gegenspieler aussteigen und legte für Francis Ubabuike auf, der aus kurzer Distanz vollendete und damit ein Ausrufezeichen hinter eine exzellente zweite Hälfte der Göppinger setzte. „Das war harte Arbeit, wir sind an unsere Grenzen gegangen. Die Mannschaft hat in Sachen Mentalität alles abgerufen“, lobte der Trainer und empfahl seinen Schützlingen, vor der Partie beim SSV Reutlingen (Freitag, 19.30 Uhr) die Beine hochzulegen.

SV Göppingen: Rombach – Kotiukov, Stierle, Mägerle (46. Oubeyapwa), Osipidis (84. Ziesche), Cerimi (60. Ubabuike), Brück, Schwarz, Dicklhuber, Botta, Kadrija (46. Renner).

Karlsruher SC II: Merz – Radau, Traore, Vochatzer, Kleinert, Veith, Batke (84. Tsakirakis), Vujinovic (70. Schick), Hadzic, Reith (78. Egolf), Karaahmet (54. Batmaz).

Tore: 0:1 Karaahmet (11.), 1:1, 2:1 Botta (68., 75.), 2:2 Veith (82.), 3:2 Dicklhuber (88., Foulelfmeter), 4:2 Ubabuike (94.).

Schiedsrichter: Lukas Heim (Waghäusel). – Zuschauer: 350.