Willkommene Abwechslung in der Vorbereitung: Am Samstag um 15.30 Uhr erwartet Fußball-Landesligist SC Geislingen im WFV-Pokal Verbandsliga-Aufsteiger TSG Hofherrnweiler zum ersten Pflichtspiel.

Es gibt Trainer, die haken Pokalspiele vor dem offiziellen Rundenbeginn als zusätzliche Tests ab. Das Resultat ist zweitrangig. Daniel Avgustinovic gehört nicht zu der Sorte. Wenn morgen um 15.30 Uhr Verbandsliga-Aufsteiger TSG Hofherrnweiler im Eybacher Tal aufkreuzt, hat Avgustinovic hohe Ambitionen. Geislinger Anspruch müsse grundsätzlich sein, „eine gute Leistung zu bringen und zu gewinnen“.

Nur 13 Feldspieler im Training

In den bisherigen Testspielen ging es in erster Linie „um Erkenntnisse“, in Pflichtspielen dagegen „sind Ergebnisse gefordert“. Dumm nur, dass sein Kader immer mehr zusammenschrumpft. Wegen diverser Verletzungen und Urlaube musste der Coach im Training am Mittwochabend mit 13 Feldspielern auskommen. Nominell stehen ihm 22 zur Verfügung.

Trainer will trotz Ausfällen nicht jammern

Die Tür, die vielen Ausfälle als Ausrede zu nehmen, wirft Avgustinovic schnell zu. „Wir jammern nicht, schließlich haben alle im Kader den Anspruch zu spielen.“

