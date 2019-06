Themen in diesem Artikel VfB Stuttgart

Der Geislinger Werner Gass will sich bei der Hauptversammlung des VfB Stuttgart am 14. Juli ins dreiköpfige Präsidium wählen lassen. Im GZ-Interview erklärt er seine Motive.

Wie lautet die Stellenbeschreibung für Ihr Amt?

GASS: „Das Präsidium besteht aus drei Mitgliedern: dem Präsidenten, derzeit ist das Wolfgang Dietrich, seinem für Finanzen verantwortlichen Stellvertreter und einem Verantwortlichen für den sportlichen Bereich. Dieser dritte Mann ist für die Fußball-Junioren von den Bambini bis zur U 15 zuständig sowie komplett für alle anderen Sportarten.“

Worin sehen Sie Ihre Aufgabe, wenn sie gewählt werden?

„Wir müssen wieder wie früher junge Spieler an die Profimannschaft heranführen. Man muss nicht nur Fußballer aus Südamerika holen, sollte viel lieber in der Region die Augen offen halten. Ich frage mich, wieso spielen zum Beispiel die Schlotterbeck-Brüder, die in Backnang aufgewachsen sind, beim SC Freiburg und nicht bei uns?“

Ist der Abstieg der Profis vielleicht sogar ein Segen, weil jetzt jeder weiß, dass es so nicht weitergehen kann?

„Es fällt auf jeden Fall leichter, etwas zu verändern. Es hat ein Umdenken eingesetzt, die Leute sehen, dass man eigene Spieler einbinden muss. Um eine neue Ära einzuleiten, ist jetzt nicht der verkehrte Zeitpunkt.“

