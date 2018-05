Fußball-Landesliga Wenig Aufwand für den fünften Erfolg in Serie

Ebersbach / Oliver Konya

Eine durchschnittliche Leistung reichte Fußball-Landesligist SV Ebersbach, um die SG Bettringen 2:0 zu besiegen.

Die Gastgeber fanden vor 140 Zuschauern gut in die Partie und hatten bereits in der vierten Minute eine Halbchance durch Lars Grünenwald, dessen Neunmeter-Schuss den Keeper vor keine großen Probleme stellte. Nach starkem Spielzug lag der Ball drei Minuten später im Gästetor, doch Schütze Caglar Celiktas befand sich im Abseits. Ebersbach gab weiter an Ton an, war aber spätestens am Strafraum gegen tief stehende Gäste mit seinem Latein am Ende.

Die Bettringer setzten voll auf Konter und fast wäre ihre Rechnung in der 18. Minute aufgegangen, als Strohmaier den Ball unterlief und die Bahn freimachte für Hinderberger, der jedoch knapp das Ziel verfehlte. In der 22. Minute wurde Geburtstagskind Caglar Celiktas im Strafraum von den Beinen geholt und machte sich mit dem verwandelten Elfmeter zum 1:0 selbst ein schönes Geschenk. Trotz Rückstands lockerten die Gäste nicht ihren Defensivverbund, es entwickelte sich eine zähe Partie. So musste eine Standardsituation herhalten, um das Bettringer Tor in Gefahr zu bringen, als Lars Grünenwald nach einer Ecke an die Oberkante der Latte köpfte.

In der 37. Minute ging die SG-Taktik fast auf, als nach einem Konter Rusche allein vor Torwart Timo Schurr auftauchte, der mit einer starken Reaktion den Ausgleich verhinderte. Kurz vor der Halbzeit sah der Bettringer Bastian Herr die Gelb-Rote Karte und erwies seiner Mannschaft einen Bärendienst.

Trotz Überzahl fand der Gastgeber schwer in die zweite Hälfte. So dauerte es bis zur 58. Minute, ehe sich der SVE gegen nun mutigere Gäste eine Torchance erspielte. Stefano Magno zwang Keeper Vaas mit seinem 15-Meter-Schuss zu einer Flugparade. Dem eingewechselten Benjamin Klement war es vorbehalten, in der 65. Minute den Deckel auf die Partie zu machen, als er nach schönem Pass in die Tiefe erst am Torwart scheiterte, aber den Nachschuss zum 2:0 im Kasten unterbrachte. Fabian Abramowitz nahm in der 75. Minute Fahrt auf, überbrückte unaufhaltsam das Mittelfeld und setzte Daniel Schmidt in Szene. Der spielte Celiktas frei, doch dieser scheiterte aus 13 Metern am aufmerksamen Torwart.

Der SVE ließ es in der Schlussphase mit der Gewissheit des sicherenVorsprungs ruhiger angehen und feierte den fünften Sieg in Serie.

SV Ebersbach: Schurr – Kqiraj (63. Tomas), Strohmaier, Ivezic, Nicastro, Grünenwald, Abramowitz, Ujupaj (58. Froschauer), Parrinello (55. Klement), Magno (69. Schmidt), Celiktas.