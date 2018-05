Fußball-Landesliga Weiter warten auf Befreiungsschlag

Bad Boll / Markus Munz

Wieder war es nichts mit dem erhofften Befreiungsschlag im Abstiegskampf für Fußball-Landesligist TSV Bad Boll. Gegen N.A.F.I. Stuttgart gab den Spielern selbst die verdiente frühe 1:0-Führung durch einen Kopfball von Sebastian Aust (17.) nach einem Eckball von Bruder Hansjörg nicht die erhoffte Sicherheit.

„Unser Spiel ist dadurch leider nicht ruhiger geworden, wir haben den Faden verloren und kassieren nach einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung den Ausgleich“, erklärte Hansjörg Aust nach dem Schlusspfiff. Die Gäste zogen scheinbar gänzlich unbeeindruckt vom Rückstand ihr Spiel auf. Ein langer Ball über die Bad Boller Abwehr genügte und Ali Parhizi vollstreckte eiskalt zum 1:1-Unentschieden (28.).

Damit nicht genug, schon drei Minuten später lag der TSV im Rückstand. Haris Grahic überraschte Torhüter Marc Scherrenbacher mit einem Fernschuss von der Mittelline. „Es passt in unsere Situation, dass wir jetzt auch noch Tore aus 50 Metern kriegen“, kommentierte Trainer Benjamin Geiger, der sich in der Schlussphase selbst ins Getümmel warf und beim ersten Ballkontakt Pech hatte, dass sein Kopfball noch abgefälscht wurde.

„Nach dem Rückstand war die Verunsicherung da, wir sind nicht mehr so kompakt gestanden“, erkannte Geiger. Kämpferisch hatte sich der TSV Bad Boll nichts vorzuwerfen, aber nach vorne „kam der letzte Ball wieder mal nicht an“, haderte der Coach, dessen Mannschaft letztlich „keine hundertprozentige Torchance mehr zustande gebracht“ hat.

Der 2:1-Auswärtssieg für N.A.F.I. Stuttgart ging daher in Ordnung. Die spielerisch deutlich überlegenen Gäste hätten in der zweiten Halbzeit alles klarmachen können, doch zwei Mal Scherrenbacher und die Latte bei einem Schuss von Emre Yildizeli (80.) verhinderten Schlimmeres aus Bad Boller Sicht. „Wir sind heute phasenweise nur hinterhergelaufen“, gab Hansjörg Aust zu, „es ist bitter, durch so einen Sonntagsschuss zu verlieren, aber wir müssen konzentriert weiter arbeiten und endlich wieder Spiele gewinnen. Ohne Siege bleibst du nicht in der Liga.“ Markus Munz

TSV Bad Boll: Scherrenbacher – Djorovic, Kivotidis, Rapp, Maticevic (58. Damanti), H. Aust, Persch (58. Augst), S. Aust, Hartmann, Falzone (83. Geiger), Sat (81. Hartig).