Geislingen SC Geislingen fordert Primus heraus

Geislingen / Von Thomas Friedrich

Der SC Geislingen fährt ohne Erfolgsdruck zum Spitzenspiel bei Tabellenführer TSGV Waldstetten.

Nach fünf Spieltagen hat noch niemand seine Saisonziele erreicht, für Trainer Jasko Suvalic ist selbst für eine solide Bewertung seiner Mannschaft der Zeitpunkt immer noch zu früh. Erst nach sieben Spielen gedenkt er, die Auftritte seines SC Geislingen einzuordnen. Eine der beiden Partien, die bis dahin noch anstehen, führt seine Mannschaft am Sonntag um 15 Uhr zu Tabellenführer TSGV Waldstetten.

Auch wenn Suvalic der Tabelle zu einem so frühen Zeitpunkt nur eingeschränkte Bedeutung beimisst, genießt er doch die Bezeichnung Spitzenspiel. Durch vier Siege aus fünf Partien haben sich die Seinen die Einordnung ihres sonntäglichen Auftritts unter die Kategorie Spitzenspiel „absolut verdient“, findet der Trainer. Der SC reist als Tabellendritter zum Branchenführer.

Damit schon genug der Gemeinsamkeiten. Aufsteiger SC Geislingen hat bislang angenehm überrascht und reist daher „nur mit positivem Druck“ nach Waldstetten, sagt Suvalic. Seine Mannschaft würde ihren Platz in der Spitzengruppe gerne verteidigen, muss aber nicht. Der SC hat daher „nichts zu verlieren“, findet der Trainer. Ganz im Gegensatz zu den Gastgebern. Der Vorjahres-Vize startete von Beginn an als heißer Titelaspirant und muss diesen Ansprüchen gerecht werden. Nach dem Auftakt­unentschieden gegen Blaustein ist das den Gmünder Vorstädtern mit vier Siegen in Folge recht nachdrücklich gelungen.

Der TSGV verfügt über eine erfahrene und abgezockte Mannschaft. Seinem weitaus weniger routinierten Team attestiert der Coach aber einen schnellen Reifeprozess. Beim 1:0 gegen den TV Echterdingen haben die jungen Geislinger Erwachsenen-Fußball gespielt, „nicht schön, aber stets kontrolliert, effektiv und erfolgreich“. Die Mannschaft hat ihre Lehren aus dem 2:3 im WFV-Pokal gegen Calcio-Echterdingen gezogen, als sie zu viel wollte und sich trotz Führung auskontern ließ. In Waldstetten setzt Suvalic erneut auf kontrolliertes Spiel. Die Seinen „müssen nicht die Wand einrennen“ und dürfen gerne wieder so effizient auftreten wie vorige Woche.

Suvalic sieht daher wenig Anlass zu großen Personalrochaden. „Maximal zwei Änderungen“, kann er sich vorstellen. Wenn’s dumm läuft, werden die ihm sogar aufgezwungen. Uwe Grupp (Muskelödem) und Pascal Volk (Leistenprobleme) fehlten am Mittwoch im Training, der Coach erwartet aber beide heute Abend zur Abschlusseinheit zurück.

Suvalic erweist dem Spitzenreiter den gebührenden Respekt und erwartet „kein einfaches Spiel“ für die Seinen. Die aber verspricht er, werden alles tun, damit es „auch für Waldstetten kein einfaches Spiel wird“. Sollte seine Mannschaft den großen Coup landen und beim Spitzenreiter gewinnen, veranlasst das Suvalic noch lange nicht zur Korrektur der Saisonziele. Dafür gibt er sich ja bis nach dem siebten Spieltag Zeit.

