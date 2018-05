Fußball-Bezirksliga Wasenbesuch macht flink: Nach 46 Sekunden führt SC 2:0

Geislingen/Wiesensteig/Mühlhausen / swp

Mit einem sensationellen Blitzstart stellt Geislingen früh die Weichen. Obere Fils beendet mit 2:2 gegen Neckartailfingen seine Pleitenserie.

Obere Fils – Neckartailf. 2:2

(me). Die Gäste gingen in der 11. Minute durch Dennis Köhler in Führung. In der 22. Minute war nach einem indirekten Freistoß Cengiz Telci per Kopf zur Stelle und markierte den Ausgleich. Nach schöner Einzelleistung schoss Marco Floridia den Tabellenletzten Sekunden vor der Pause sogar in Front. Nach dem Wechsel vergab Marcel Eichinger die beste Chance, das Ergebnis auszubauen. In der 60. Minute gelang Patrick Roth nach einem Stellungsfehler der Ausgleich. Beide Teams vergaben noch Chancen zum Sieg.

SC Geislingen – TT Göpp. 4:0

(höh). So einen Blitzstart hatte Stadionsprecher Andreas Beuermann „in 20 Jahren noch nicht erlebt“. Viele der 250 Zuschauer standen noch am Wurststand oder an der Stadionkasse, da hatte der Tabellenführer dem Dritten schon zwei Tore eingeschenkt. Nach zehn Sekunden traf Uwe Grupp in den Winkel und 36 Sekunden später schlug es erneut im TT-Kasten ein. Karlo Petricevic schnappte sich nach einem misslungenen Anspiel das Leder und überlistete den zu weit vor seinem Tor stehenden Keeper Emre Tekin von der Mittellinie aus. Die Geislinger agierten weiter druckvoll und zielstrebig. Nur im Abschluss fehlte die Genauigkeit. Bei einem Schlenzer von Pascal Volk fehlte nicht viel, bei einem Schuss von Yasin Ceküc bekam Tekin gerade noch die rechte Hand an den Ball. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte parierte Tekin zudem einen Foulelfmeter von Nico Orlando. Auch nach dem Wechsel zeigte der Wasenbesuch der SC-Spieler keinerlei Auswirkungen auf die Fitness. Sie hielten das Tempo hoch und hätten durch den eingewechselten Sven Sönmez sowie bei einer Dreifachchance von Volk, Mario Feldmeier und Sönmez kurz nach der Pause ein weiteres Mal treffen müssen. Doch es dauerte bis zur 64. Minute, ehe sich Volk für seine gute Leistung mit einem Tor belohnte. Das Spiel der Göppinger blieb technisch ansehnlich, in der Offensive fehlte allerdings jegliche Durchschlagskraft. Es blieb meist bei Fernschüssen, die nicht zum Ehrentreffer taugten. Fünf Minuten vor dem Ende erhielt Orlando eine zweite Chance vom Punkt aus, nachdem Liridon Elezaj im Strafraum Sönmez zu Fall gebracht hatte. Diesmal verwandelte Orlando souverän zum 4:0-Endstand.