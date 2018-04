Fußball-Bezirksliga Von Derbyfieber keine Spur

Kuchen/Geislingen / Von Thomas Friedrich

Es hätte so schön sein können: Binnen sieben Tagen spielte der FTSV Kuchen dreimal hintereinander gegen Mitkonkurrenten im Kampf gegen den Abstieg und hielt alle Trümpfe, sich aus der Abstiegszone abzusetzen. „Wir haben eine Riesenchance vertan“, kommentiert Trainer Martin Braunmiller die triste Bilanz von nur einem Zähler aus der Keller-Trilogie.

Statt eines gemütlichen Plätzchens in den warmen Gefilden des Tabellenmittelfelds wartet auf den FTSV jetzt wieder der kalte Muff des Kellers. SC-Trainer Jasko Suvalic sorgt sich dennoch nicht um die Kuchener, die er mehrmals gesehen hat. Machen die Trainer „nicht allzuviel falsch“, bleibt „diese Mannschaft locker drin“, sagt er.

Nur hat der Kollege derzeit nicht mal annähernd die Mannschaft zur Verfügung, die Suvalic kennt. Vorigen Sonntag „fielen plötzlich fünf Innenverteidiger“ aus, erinnert sich Braunmiller mit Schaudern. Immerhin besteht Hoffnung, dass sich die Knieverletzung von Lukas Lallemand vielleicht doch nicht als der ursprünglich befürchtete Kreuzbandriss herausstellt. Den hatte sich ja schon Keeper Julian Schmiedel zugezogen. Sezer Güler und Edgar Krist spielten mit Schmerztabletten, ihr Befinden hat sich seitdem nicht gebessert. Zudem fehlen morgen im Vergleich zur Notelf am Sonntag auch noch Daniel Scheifele und Niklas Mayer, wenigstens kehrt Christoph Friedrich nach Gelbrot-Sperre zurück.

In dieser Situation kommt bei Braunmiller „keine Vorfreude auf“, das Derby naht eher zur Unzeit. Der Versuchung, gegen den souveränen Tabellenführer alle angeschlagenen Spieler zu schonen, widersteht der FTSV-Trainer. Die Geislinger „müssen sich die drei Punkte schon verdienen“, sagt er. Zudem geht es für sein Team auch um die Tordifferenz. Kuchen hat die beste aller gefährdeten Mannschaften, die will sich Braunmiller „nicht kaputtmachen lassen“.

Auf Hilfe vom Nachbarn morgen um 19.30 Uhr im Ankenstadion braucht der FTSV gar nicht erst zu hoffen. Der Tabellenführer benötigte nach unfreiwilligen Pausen wegen Spielausfällen einige Partien Anlaufzeit, jetzt sieht Suvalic seine Zöglinge „wieder in der Spur“. Das bedeutet für die Gegner nichts Gutes.

Von Derbyfieber sind auch die Geislinger weit entfernt. Dem Trainer fehlt der Partie zu einem echten Derby schlicht die Tradition, beide Vereine spielten zu lange in unterschiedlichen Ligen. Für Suvalic ist es daher ein (fast) normales Auswärtsspiel. Nur die Anfahrt ist kürzer und es sind mehr Zuschauer da als sonst.

Mit einem Sieg will der SC den Vorsprung auf elf Zähler ausbauen. Suvalic würde die Meisterschaft gerne früher eintüten als der FC Bayern, dem der bekennende HSV-Fan in inniger Abneigung verbunden ist. Die Bayern triumphierten in der Bundesliga am 29. Spieltag. Der SC ist auf Kurs, den Titel deutlich früher klar zu machen.