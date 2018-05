Kreis Göppingen Volks Fest: Der SC Geislingen ist am Ziel aller Träume

Kreis Göppingen / swp

Pascal Volk schießt den SC durch sein Tor zum 1:1 in Neidlingen vorzeitig in die Landesliga zurück. Wir haben drei Spielberichte vom Wochenende:

Fünf Spieltage vor Schluss darf der SC Geislingen feiern. Mit dem 1:1 in Neidlingen sicherte sich der SC vorzeitig die Meisterschaft. Der FC Donzdorf verpasste durch das 1:1 im Verfolgerduell die Chance, näher an den Zweiten Oberensingen heranzurücken.

Neidlingen – SC Geislingen 1:1

(höh). Es ist vollbracht, der Jubel nach dem Schlusspfiff war riesig. „,Das ist einfach nur super, wir sind für unsere sehr harte Arbeit belohnt worden“, freute sich Trainer Jasko Suvalic. Und auch Pascal Volk war begeistert, es war sein erster Aufstieg mit den Aktiven. Bislang ist er „immer nur mit der Jugend Meister geworden“. Vor 200 Zuschauern, die Hälfte davon aus Geislingen, bekam der überlegene SC allerdings nichts geschenkt und musste einen Rückstand aufholen. Per Konter traf Fabian Latzko zum 1:0 für Neidlingen (21.). Die Geislinger ließen sich nicht beirren und glichen in der 43. Minute aus, eine schöne Kombination über Julius Bäumel, Matariz Darboe und Nicola Orlando vollendete Pascal Volk. Er traf mit Unterstützung des Innenpfostens ins lange Eck. Nach dem Wechsel blieben die Geislinger überlegen, Sven Sönmez, Marcel Mädel und Volk vergaben die Chancen zur Führung. Im kollektiven Geislinger Freudentaumel interessierte das aber 30 Minuten später niemanden mehr.

Donzdorf – Oberensingen 1:1

(rh). Erst nach einer Viertelstunde erspielten sich beide Mannschaften Torraumszenen, machten aber nichts draus. Donzdorf spielte schnell von hinten heraus, Timo Leicht schloss den Angriff mit seinem Schuss ans Außennetz ab (35.). Im Gegenzug nutzte Alex König eine Unentschlossenheit der FC-Abwehr zum 0:1. Die Gastgeber scheiterten eine Minute später am TSV-Keeper. In Hälfte zwei begann Oberensingen druckvoll und hatte Chancen im Minutentakt, FC-Schlussmann Czeisz parierte mehrmals. In der 51. Minute startete der FCD einen Entlastungsangriff, Robert Fiedlers verunglückte Flanke flog über den Keeper hinweg zum 1:1 ins Tor. Es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, in dem gefährliche Torraumszenen zunächst Mangelware blieben. Schramls Großchance (84.) leitete eine starke Donzdorfer Schlussphase mit vielen Torchancen ein, der Siegtreffer gelang aber nicht. In der Schlussminute verfehlten die Gäste bei einem Konter das Tor nur um Haaresbreite.

Obere Fils – Faurndau 2:2

(me). Die Gäste gingen in der 10. Minute durch David Leu in Führung, nachdem der TSV den Ball nicht aus der Gefahrenzone gebracht hatte. Praktisch im Gegenzug gelang Marcel Eichinger aus 25 Metern der Ausgleich. Simon Helmer schoss den FVF erneut voran (21.), danach bekämpften sich beide Mannschaften mit Haken und Ösen. Burak Selcuk gelang in der 80. Minute nach einer Ecke von Kemal Telci per Kopf der verdiente Ausgleich. In der Nachspielzeit erkannte der ansonsten gute Schiedsrichter einen Treffer von Marco Floridia wegen vermeintlicher Abseitsstellung zu Unrecht nicht an.

TV Nellingen – FC Eislingen 2:1

(tr). Das Undenkbare ist perfekt: Der ruhmreiche FC Eislingen lernt kommende Saison erstmals die Niederungen der Kreisliga A kennen. Auch in Nellingen hielt der FC gut mit, hatte Mitte der ersten Hälfte mehr Spielanteile und stand am Ende erneut mit leeren Händen da. Im ersten Durchgang erzeugte Abwehrspieler Nicolas Schreiber als einziger Eislinger Gefahr vor dem Nellinger Tor. Seinen Freistoß wehrte Torhüter Tim Köper gerade noch mit dem Fuß ab (26.). Wenig später landete Schreibers Kopfball auf dem Netz. Im Eislinger Sturm herrschte jedoch weitgehend Flaute, das Zuspiel aus dem Mittelfeld stimmte nicht und im Angriff fehlte die Bewegung. Im zweiten Durchgang nahm die Partie Fahrt auf. Nach Cacciatores Foul schob der Nellinger Alexander Fregien den Foulelfmeter am Tor vorbei. So brachte erst Michael Rossipal den TVN in Minute 70 in Führung. Patrick Bern­ecker gelang mit einem sehenswerten Schuss in den Winkel der Ausgleich (85.). Wenig später hatten die Eislinger Pech, als der eingewechselte Nexhmi Musliu Torhüter Tim Köper aus nächster Nähe anschoss. Der FC wollte in den Schlussminuten den Sieg und wurde kurz vor Schluss ausgekontert. Alphonse Ndolumingo traf genau unter die Latte und schoss Eislingen damit in die Kreisliga A.