Fußball Vier Tore und drei Autogramme

Essingen/Geislingen / Frank Höhmann

Landesligist SC Geislingen setzte in seinem letzten Vorbereitungsspiel vor dem Ligaauftakt gegen Blaustein ein Ausrufezeichen. In der ersten Hälfte hatten die Essinger gegen zu passiv und im Offensivspiel zu schlampig agierende Geislinger Vorteile. Stani Bergheim brachte den TSV per Freistoß in Führung (16.). Kurz vor der Pause erhöhte der Verbandsligist den Druck, aber SC-Torhüter Jonas Pangerl parierte zweimal glänzend und hatte bei einem Pfostentreffer Glück. Sekunden vor der Halbzeit verlängerte Karlo Petrivevic eine Ecke auf den Kopf von Uwe Grupp, der zum Ausgleich traf.

Nach dem Wechsel legten die Geislinger eine andere Körpersprache an den Tag, atackierten früher und energischer. Treffer von Melih Karahan (51.) und ein von Nicola Orlando abgeschlossener Konter (56.) belohnten die Gäste mit der 3:1-Führung. Jermain Ibrahim verkürzte (84.), doch Marcel Mädel stellte nach maßgenauer Hereingabe von Sezer Güler den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her (88.). In der Schlussminute kam der Verbandsligist durch Fabian Weiß abermals heran.

„So müssen wir uns auch am Samstag präsentieren. Da sind wir Favorit. Aber Blaustein hat es uns schon oft sehr schwer gemacht“, sagt Andreas Strehle über die unangenehme Aufgabe zum Punktspielstart ins Jahr 2019. Der Abteilungsleiter meldete weitere Vertragsverlängerungen: Nach Uwe Grupp und Karlo Petricevic bleiben auch die Abwehrspieler Manuel Heinzmann und Dominik Schöll sowie Offensivspieler Melih Karahan zwei weitere Jahre beim SC.

„Manuel und Dominik sind mehrere Jahre bei uns und haben sich von der U 19 in die erste Mannschaft gespielt“, lobt Strehle. Auch der vor Saisonbeginn vom FTSV Kuchen gekommene Karahan mache seine Sache ausgezeichnet und habe sich in den vergangenen Monaten stark verbessert.