Fußball-Bezirksliga Viel Euphorie, nur wenig Frust

Kuchen/Geislingen / Von Thomas Friedrich

Manchmal überrascht eine Mannschaft selbst ihren langjährigen Trainer, der sie am besten kennt. Martin Braunmiller war bis zum Donnerstag davon ausgegangen, der FTSV Kuchen könne in der Liga nicht nur gegen jeden Gegner verlieren, sondern auch „gegen jeden ab Platz zwei“ gewinnen. Die Kuchener belehrten ihren Coach eines Besseren: Nach dem 2:1 gegen Spitzenreiter SC Geislingen weiß er: Die Liste möglicher Opfer der Seinen reicht „sogar bis Platz eins“.

Vier Tage zuvor unterlag der FTSV im Ankenstadion Mitkonkurrent Berkheim sang- und klanglos 0:3. Allein dieses Ergebnis sollte die Kuchener auf dem Boden halten. Angesichts nur fünf Zählern Vorsprung auf den Relegationsplatz, bei einem ausgetragenen Spiel mehr, ist der FTSV „noch lange nicht durch“, warnt Braunmiller. Die dritte Englische Woche in Folge geht an die Substanz des verletzungsgebeutelten Teams, in dem am Donnerstag drei A-Junioren in der Startelf standen, zwei weitere wechselte der Trainer ein. Die Euphorie über den Coup gegen den scheinbar übermächtigen Tabellenführer „trägt uns vielleicht über manche müde Phasen hinweg“, hofft Braunmiller.

Das Gefühl von Niederlagen kannten die Geislinger bis Donnerstag fast nur noch aus dem Langzeitgedächtnis. Angesichts von immer noch acht Punkten Vorsprung auf die Verfolger und weiterer Nachholspiele in der Hinterhand, kommt im Eybacher Tal keine Panik auf. Trainer Jasko Suvalic sah aber noch Diskussionsbedarf, nach dem Training gestern Abend hat er sich seine Zöglinge vorgeknöpft.

Die haben, kritisiert er, den Kuchener Kampf „nicht angenommen“ und zudem „nicht mal die Hälfte ihres körperlichen Leistungsvermögens abgerufen“. Dass der SC nun nicht mehr ungeschlagen Meister werden kann, stört den Trainer nicht, das sei für die Geislinger ohnehin „nie ein Thema gewesen“. Einfach aufzusteigen reicht völlig aus, und da liegt der SC noch voll auf Kurs. Falls solche Auftritte wie im Ankenstadion nicht plötzlich Alltag werden.

Morgen beim Tabellendritten haben die Seinen Gelegenheit, den Eindruck vom Donnerstag zu korrigieren. Das müssen sie auch. Gastgeber SGEH, warnt Suvalic, „hat mehr Qualität als Kuchen“. Spielt der SC nochmal so wie im Derby, werde „das Ergebnis sicher nicht besser aussehen“. Er ist zuversichtlich, seinen gemeinhin durchaus selbstkritischen Schützlingen diese Erkenntnis nicht extra einbimsen zu müssen.