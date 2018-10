Bezirksliga Verletzter Liridon Elezaj kommt und versenkt Freistoß zum Sieg

Kreis Göppingen / swp

Wohl dem, der so einen Freistoß-Spezialisten hat. Der verletzte Liridon Elezaj war nicht spielfähig, für einen Standard in der 90. Minute reichte sein Gesundheitszustand gerade noch.

RSK Essl. – TT Göppingen 2:3

(ie). Der sehr schwer bespielbare Platz machte den Gästen das Leben schwer. Trotz gefühlt 80 Prozent Ballbesitz ging TT nur mit einem torlosen Remis in die Kabine.

Mit einem langen Ball ging RSK überraschend in der 48 Minute in Führung. In der 52. Minute traf Fatih Hamamci aus 18 Metern mit links zum 1:1. Zehn Minuten hatten die Gäste durch ein Esslinger Eigentor die Partie gedreht. Die Entscheidung hatte Alperen Kidik nach glänzender Vorarbeit von Fatih Hamamci auf dem Fuß, der Ball sprang aber unglücklich auf. Als sich schon fast alle auf einen Göppinger Auswärtssieg eingestellt hatten, traf RSK in der 88. Minute aus 20 Metern unhaltbar zum Ausgleich. TT-Coach Serkan Coskun wechselte nach einem Foul an Kidik seitlich vor der Strafraumgrenze den eigentlich verletzten Liridon Elezaj ein. Mit seinem ersten und einzigen Ballkontakt schoss er den Freistoß in der 90. Minute unhaltbar zum Siegtor in die Maschen.

Rechberghsn. – Frickenh. 1:3

(ge). Die Gäste begannen stürmisch und gingen durch einen von Oguz verwandelten Foulelfmeter in der 5. Minute in Führung. Danach startete Rechberghausen einige vielversprechende Angriffe, aber ohne zählbarem Erfolg. In der 42. Minute kam die spielentscheidende Situation. Lucas Bilitsch stoppte einen Frickenhausener Stürmer durch ein Foul und der Schiedsrichter zeigte ihm die rote Karte, obwohl er in diesem Moment nicht letzter Mann war. Der daraus resultierende Freistoß der Gäste prallte vom Pfosten ins Feld zurück und Peracchio schoss per Fallrückzieher zum 0:2 ein.

Der FC Frickenhausen kontrollierte in der zweiten Hälfte meist das Geschehen und Peracchio erhöhte nach einer Stunde auf 0:3. Der FC Rrechberghausen gab aber nie auf und kämpfte bis zum Ende. Als kleine Belohnung dafür gelang Manuel Tamas nach Nico Kuttlers Flanke noch ein herrlicher Kopfballtreffer (85.) zum 1:3- Endstand.

FC Donzdorf – Köngen 1:1

(rh). Es gestaltete sich von Beginn ein spannendes Spiel. Donzdorf war überlegen, kam aber selten zu gefährlichen Abschlüssen. Nach 25 Minuten köpfte Köngens Mustafa Baykara weit über das Tor. Kurz darauf war FC-Keeper Christian Czeisz bei einem Schuss von Sven Römer zur Stelle (28.). Dominik Signus drang von rechts in den Strafraum ein und zwang Czeisz zu einer Parade (39.).

Nach der Pause hatten die Lautertäler ihre stärkste Phase. Eine Hereingabe von links nahm Joshua Szenk mit der Hacke, Torhüter Tim Hohlfeld parierte (46.). Nico Kolb verpasste eine Flanke wenige Meter vor dem Tor nur knapp (50.). Bei der Flanke von Timo Leicht stand Kolb dann goldrichtig und köpfte zur Führung ein (56.). Postwendend fiel der Ausgleich, Michael Rüttinger stocherte den Ball ins Netz (60.). Nach 68 Minuten schoss Sebastian Albrecht ans Außennetz. Auf der Gegenseite verstolperte Patrick Gaugel den Ball in aussichtsreicher Position. Die letzte Chance hatte Rüttinger, zielte aber aus 16 Metern zu ungenau.

Kuchen – TV Nellingen 1:0

(js). Bereits in der fünften Minute war der FTSV ganz nahe dran an der Führung: Nach einer Maßflanke von Alex Kienbacher köpfte Marco Gebhart völlig freistehend am Tor vorbei. Nur wenige Minuten später verzeichneten die Gäste ihre beste Chance des Spiels. Einen Fehlpass im Kuchener Spielaufbau schnappte sich Florian Dölker und zog an seinem Gegenspieler vorbei, traf aus zwölf Metern aber nur die Latte. Danach flachte das Spiel ab, beide Mannschaften lieferten sich viele Duelle im Mittelfeld, ließen aber den letzten Pass oder konsequent zu Ende gespielte Angriffe in den Strafraum vermissen. Viele Stockfehler und Ungenauigkeiten trugen ihr Übriges dazu bei.

Daran änderte sich auch in der zweiten Hälfte zunächst wenig. In der 60. Minute verpasste Lukas Lallemand freistehend einen Eckball und kurz darauf scheiterte Tom Vetter nach Vorarbeit von Gebhart aus wenigen Metern an Torhüter Esselmann. Auch im Nachsetzen und dem zweiten Versuch war Kuchen glücklos. Die Defensive des FTSV arbeitete konsequent gegen den Ball und stoppte die Nellinger Angriffe immer wieder rechtzeitig. Kuchens Torhüter Nemeth musste nie ernsthaft eingreifen.

Als man sich schon fast mit dem Unentschieden zufrieden gegeben hatte, flankte der eingewechselte Sascha Blum punktgenau auf Michael Fischer, dessen Kopfballverlängerung nahm Gebhart aus vollem Lauf mit und ließ frei vor dem Tor Esselmann keine Chance (84.). Mit der Führung im Rücken spielte der FTSV die Uhr souverän herunter.