Fußball Veit will Bezirkschef werden

Kreis Göppingen / Wolfgang Karczewski

Seit Januar befand sich Rainer Veit (Bild), kommissarischer Vorsitzender des Fußballbezirks Neckar/Fils, auf der Suche nach einem Nachfolger für den an Weihnachten zurückgetretenen Karl Stradinger. Doch entweder fing er sich bei den von ihm favorisierten Kandidaten einen Korb ein oder die Bewerber erfüllten nicht die notwendigen Anforderungen.

Jetzt wird Veit selbst in die Bresche springen und den größten Bezirk in Württemberg in den kommenden drei Jahren anführen. „Die Mitglieder des Bezirksvorstandes haben beschlossen, dass sie mich am Freitag beim Bezirkstag in Jesingen als Kandidaten für den Vorsitz vorschlagen werden“, erklärte der Staffelleiter der Bezirksliga und der Kreisliga A 1. Veits Wahl gilt als sicher, da sich bislang kein anderer Kandidat herauskristallisiert hat.

„Ich möchte, dass wieder Friede herrscht im Bezirk“, erklärt der designierte Vorsitzende. In der Vergangenheit war Vorgänger Stradinger immer wieder mit der Schiedsrichtergruppe Göppingen aneinandergeraten. Im vergangenen Mai trat das Bezirkssportgericht wegen der Affäre um falsche Spesenabrechnungen zurück. Solche Vorfälle sollen sich unter Veits Regie nicht wiederholen.

Auf dem Bezirkstag am morgigen Freitag in Jesingen werden neben dem Vorsitzenden auch ein neuer Bezirksspielleiter und der Vorsitzende des Sportgerichts gewählt. Veit ist auf alles vorbereitet und hat bereits sein komplettes Team beisammen, berichtet er. Bezirksjugendleiter Torsten Krautz, Kassierer Josef Roth und Schiedsrichterobmann Hardy Wolf sind bereits gewählt worden und müssen morgen von den Vereinsvertretern in ihren Ämtern bestätigt werden. Die weiteren fünf neuen Mitglieder des Bezirksvorstandes werden vom künftigen Vorsitzenden berufen. Seinen Job als Staffelleiter wird Veit abgeben. Aber auch hier hat der Nürtinger schon eine Lösung parat.

Info Der Fußballbezirkstag findet am morgigen Freitag um 19 Uhr in der Jesinger Gemeindehalle statt.