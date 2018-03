Fußball Ungeschlagen bleiben lautet das Ziel

Göppingen / Andreas Böhringer

FC Villingen (2.), SGV Freiberg (4.) und TSG Balingen (1.), das Auftaktprogramm nach der Winterpause hatte es für den SV Oberachern in sich. Die Mannschaft von Marc Lerandy erreichte in den Heimspielen jeweils ein Remis, in Freiberg setzte es ein 0:4, womit die Gäste noch auf ihren ersten Erfolg warten.

Der SV Göppingen, der im Hinspiel nach schwacher Leistung mit 0:2 unterlag, hatte einfachere Aufgaben zu bewältigen und nutzte dies: Mit einem Sieg und zwei Unentschieden ist der Start gelungen und die Rot-Schwarzen haben ihre Position im Tabellenmittelfeld gefestigt. Die Ausgangslage, um das Ziel Klassenerhalt zu realisieren, erscheint positiv. Dementsprechend zuversichtlich ist Ingo Miede: „Wir haben noch Heimspiele gegen Abstiegskandidaten, der Karlsruher SC II ist nach dem Verzicht bereits der erste Absteiger. Wenn in der Regionalliga nicht noch etwas Überraschendes passiert, können wir beruhigt sein.“

Auch wenn der Saisonverlauf für das Nervenkostüm des Göppinger Spielleiters schonend ist, so gibt es doch immer wieder Aufreger wie das 1:1 beim CfR Pforzheim. „Der Platz war ein Acker, deshalb war es kein gutes Spiel. Aber die zweite Halbzeit war auf jeden Fall unterhaltsam“, nahm Miede die umstrittenen Entscheidungen der Unparteiischen mit Humor und einer gewissen Leichtigkeit hin und war stets die Ruhe in Person – was er auch anderen rät: „Es war eine emotionale Sache, aber manche Fans und manche Spieler müssen lernen, die Entscheidung des Schiedsrichters zu akzeptieren und ruhig zu sein.“ Neben dem Elfmeterpfiff gegen Oliver Stierle ließ insbesondere die rote Karte gegen Domenic Brück die Verantwortlichen ratlos zurück. „Die Videobilder haben die Szene nicht eingefangen“, berichtet der 52-Jährige, „die Schiris haben sich zu den Geschehnissen nicht geäußert.“ Der vermeintliche Übeltäter wird am Samstag fehlen, der Einsatz von Gent Cerimi, der sein Vertreter im defensiven Mittelfeld wäre, ist aufgrund einer starken Erkältung sehr fraglich.

Müssen die Fans am Samstag wohl auf Cerimi verzichten, so können sie sich auf viele weitere Begegnungen mit dem 24-Jährigen im SV-Dress freuen, denn der physisch starke Defensivakteur verlängerte seinen auslaufenden Vertrag ebenso bis 2020 wie Mittelstürmer Domenico Botta (30), den Miede für sein großes Laufpensum in Pforzheim lobte. „Bei beiden sieht man, dass sie wieder bei 100 Prozent sind“, so der Spielleiter über die Akteure, die nach langen Verletzungspausen wieder voll einsatzbereit sind. Damit ist noch die Zukunft eines Quintetts offen, denn auch bei Francis Ubabuike (23), Max Zie­sche (25), Nebih Kadrija (31), Shaibou Oubeyapwa (24) und Franco Petruso (29) enden die Arbeitspapiere am Saisonende. „Unser Kollektiv passt, deshalb will man eigentlich mit allen verlängern“, gewährt Miede Einblicke in die Überlegungen der sportlichen Leitung, gibt aber gleichzeitig zu bedenken: „Aber das hat man nicht in der eigenen Hand“ – denn zu einer Vertragsverlängerung gehören immer zwei. Unabhängig vom Ausgang der Gespräche ist die Personalplanung klar. „Wenn es keine Verletzten gibt, bleibt die Kaderstärke“, erklärt Miede. Andreas Böhringer