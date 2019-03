Für TVD-Trainer Daniel Knaupp sind 14 Punkte Abstand zum Keller noch keine Wohlfühl-Oase. Der SV Westerheim kämpft gegen Rückrunden-Fluch.

Daniel Knaupp kennt keine Komfortzone. Dem Trainer des TV Deggingen vermitteln 14 Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze der Kreisliga A 3 noch keinerlei Anflug von Sicherheit. Hohe Ambitionen zu formulieren gehört sich als TVD-Trainer nicht. Dafür habe seine Mannschaft in den vergangenen Jahren „zu oft gegen den Abstieg gekämpft“, erklärt der Trainer.

Cleve soll rechtzeitig zurückkommen

Knaupp hofft, am Sonntag gegen die KSG Eislingen auf einen potenziellen WM-Teilnehmer zurückgreifen zu können. Timo Cleve kämpft zurzeit bei der Qualifikation in Köln um das Ticket für die Weltmeisterschaft der Stuckateure. Wenn alles gut geht, ist er rechtzeitig zum Heimspiel zurück. Abwehrspieler Cleve ist der einzige Degginger Fußballer, bei dem das Wort Gips nicht gleich mit Verletzungspech assoziiert wird.

Westerheim will diesmal nicht schon wieder ein Déja-vu

In den vergangenen Jahren hat der SV Westerheim in unschöner Regelmäßigkeit in der Rückrunde alle Aufstiegschancen in den Sand gesetzt. Als souveräner Tabellenführer der Kreisliga A Alb in die Winterpause gegangen, haben die Westerheimer vorige Woche gleich ihr erstes Spiel im neuen Jahr verloren, 1:2 bei Abstiegskandidat SV Hörvelsingen. Das weckt unschöne Erinnerungen.

Den kompletten Artikel lesen Sie morgen, 23. März, in der GEISLINGER ZEITUNG