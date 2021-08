An die Saison 2015/2016 erinnert man sich in Wiesensteig und in Mühlhausen gerne zurück. Damals holte der TSV Obere Fils in einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem FTSV Kuchen die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga A 3 und stieg somit direkt auf ins Oberhaus des Bezirks Neckar/Fils. Die Bilanz dieser Saison: 25 Siege, drei Unentschieden, zwei Niederlagen und am Ende zwei Punkte Vorsprung auf Kuchen. Zwei Jahre lang hielt sich der Club in der B...