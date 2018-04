TSV Boll holt einen Punkt

SWP

Am Ende der Partie zwischen ddem TSV Bad Boll und dem TSV Buch stand ein leistungsgerechtes Unentschieden, das sich für den Bad Boller Anhang aber nur bedingt so anfühlte, denn der Gastgeber vergab seine allerbeste Chance des gesamten Spiels auf den Heimsieg in der 93. Spielminute. Beide Tore zum Endstand von 1:1 fielen bereits in der ersten Halbzeit. Der Gast ging nach einem absolut vermeidbaren Stellungsfehlers der Bad Boller Hintermannschaft nach einem Angriff über die rechte Seite nach einem Querpass von Jenuwein durch Zeh aus 12 Metern in zentraler Position mit 0:1 in Führung (25.). Der TSV Bad Boll blieb die Antwort auf den Führungstreffer der Gast nicht lange schuldig. Sat auf Bad Boller Seite mit schöner Balleroberung durch energisches Stören im Bucher Aufbauspiel, sein Zuspiel erreichte Falzone, dessen Schuss aus 20 Metern abgefälscht unhaltbar für Buchs Torhüter Maier im Kasten zum 1:1 Ausgleich landete. Kurz vor dem Seitenwechsel hatte der TSV Bad Boll sogar noch die Chance zur Führung, doch der Schuss aus 20 Metern von Sebastian Aust, ebenfalls abgefälscht, ging um Haaresbreite am Torpfosten vorbei.